Журналістка, яка першою заявила про домагання викладача Лося, дасть свідчення поліції

Журналістка Катерина Родак, яка першою звинуватила викладача ЛНУ Йосипа Лося в домаганнях, у четвер, 27 лютого, даватиме свідчення правоохоронцям щодо професора.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Еспресо".

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Журналістка дасть свідчення щодо Йосипа Лося

Катерина Родак розповіла, що слідчі вже розпочали перевірку інформації про домагання з боку професора кафедри зарубіжної преси ЛНУ Йосипа Лося. За її словами, ця процедура є процесуальним моментом перед відкриттям провадження.

Завтра (27 лютого, – 24 Канал) я буду йти давати свої свідчення про свою історію. Також знаю, що поліція зверталася до Йосипа Лося, його також будуть просити прийти засвідчити свою версію. Я так розумію, що інших постраждалих, якщо вони не проти, також мали б до цього залучати,

– додала журналістка.

Родак наголосила, що вона б дуже хотіла, щоб викладача звільнили: не тимчасово відсторонили, а саме звільнили назавжди, "щоб він не мав доступу до студентів". За її словами, також важливо, щоб університет виступив з "ґрунтовною заявою" стосовно подібних випадків.

Нагадаємо, 25 лютого Катерина Родак опублікувала пост, у якому звинуватила Йосипа Лося в домаганнях. За словами журналістки, у 19-річному віці, коли вона мала скласти залік, викладач закрився з нею у своєму кабінеті, дозволяв собі недоречні зауваження та чіплявся до неї.

У коментарях до допису колишні студентки ЛНУ підтримали звинувачення та поділилися власним досвідом насильства з боку професора.