Скандал із закупівлями продуктів в ЗСУ: Резніков анонсував реформу системи харчування

Міністр оборони Олексій Резніков анонсував реформу в системі харчування в армії. Перед тим журналісти опублікували гучне розслідування, в якому мовилось, що Міноборони нібито закуповує продукти для військових за завищеними цінами.

Міністр наголосив, що хочуть запровадити у ЗСУ гнучку, але уніфіковану систему меню. Він пригадав, що у 2016 році ввели Каталог продуктів, який покінчив з радянською практикою харчування. Однак Резніков визнав, це створило певні корупційні ризики.

До теми Скандал з розкраданням у Міноборони: як відреагували у Зеленського та Раді

Лазівки для зловживань закриють

Попри те, що система працює добре, вона допускає лазівки для змов і зловживань. Резніков хоче їх закрити. За його словами, в основі харчування будуть одиниці виміру та калорії, а не гроші та калорії. Такий підхід поширений в НАТО.

Для впровадження реформи знадобиться від 4 до 5 місяців. Однак виклики можуть стосуватись того, що існують різні вимоги до харчування видів, родів та сил ЗСУ

Є ВМСУ, десантники, авіація зі своїми особливостями. Є відмінності між харчуванням у польових умовах на фронті та у пункті постійної дислокації. Весь цей масив необхідно опрацювати,

– розповів Резніков.

За його словами, ще восени почали готувати ґрунт для цих змін, але зараз діють акуратно, оскільки постачання продовольства має бути безперервним. Після реформування армія матиме веганське, халяльне, кошерне та пісне меню.

Частина оборонних закупівель має бути відкритою

Резніков, реагуючи на скандал, підтримав ініціативу нардепів зробити частину оборонних закупівель відкритими, якщо це не зашкодить безпеці постачальників та збереже чутливу інформацію про ЗСУ.

Міністр запевнив, що не має претензій до журналістів, які публікують викривальні матеріали про закупівлі в армії. Однак додав, не можна, аби у публічному просторі вільно поширювалися документи оборонного відомства.

Однак це питання насамперед до посадовців Міноборони та ЗСУ. Резніков звернувся до СБУ не через діяльність журналістів, а через ймовірний витік паперів, що не несуть загрозу обороні.

Що цьому передувало