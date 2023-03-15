Заговорив про повагу: Папа Римський цинічно захистив ченців Києво-Печерської Лаври

Нещодавно російський патріарх Кіріл цинічно закликав світ захистити Києво-Печерську Лавру. У зв’язку з цим Папа Римський Франциск висловив своє занепокоєння.

Так, Папа Римський цинічно закликав поважати місця релігійного поклоніння. Про це він заявив під час колективної аудієнції 15 березня.

Зверніть увагу Ніщо не указ: ченці УПЦ МП не збираються виселятись з Києво-Печерської Лаври

Папа Римський відреагував на події навколо Києво-Печерської Лаври

Понтифік попросив "ворогуючі сторони" (в Україні – 24 Канал) "поважати релігійні об’єкти", а також похвалив людей, які присвячують своє життя молитві, "незалежно від конфесії".

Я прошу сторони конфлікту поважати релігійні місця. Люди будь-якої конфесії, які присвячують себе молитві, є підтримкою для народу Божого,

– сказав Папа Римський.

Реакція Мінкульту на бідкання Кіріла Папі Римському

Глава Мінкульту Олександр Ткаченко назвав заяву Кіріла "пострілом у ногу". У такий спосіб він прокоментував бідкання російського патріарха іноземним релігійним діячам та представникам міжнародних організацій.

"Це класична маніпуляція Кремля: коли їм потрібно, вони звертаються до демократичних норм, демократичних держав. Коли їм потрібно – організовують війну проти України та не зважають на демократичні норми цивілізованого світу. Звертати увагу на цю історію не варто, він (Кіріл – 24 Канал) підсанкційна особа у багатьох країнах світу. Але в такий спосіб намагається здійняти галас", – заявив Ткаченко.

Як патріарх Кіріл цинічно закликав світ захистити Лавру