Прикутий стяжками до ліжка чоловік: у ТЦК розповіли про інцидент в розподільчому центрі у Києві

В мережі з'явилося відео, на якому чоловік прикутий стяжками начебто в розподільчому центрі на ДВРЗ у Києві. Автори зазначають, що такі дії з мобілізованим чоловіком здійснили представники міського ТЦК.

Про ситуацію більш детально розповіли співробітники відомства. Про це пише 24 Канал з посиланням на Київський міський ТЦК і СП.

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Що відомо про скандал у Київському ТЦК

Співробітники поліції днями привезли до ТЦК військовозобов'язаного чоловіка. Працівники центру зазначають, що він почав поводитися неадекватно та агресивно та буцімто зневажливо звертався до інших мобілізованих.

Через це дії для стримування чоловіка провела Муніципальна варта Києва. Правоохоронці одягнули на мобілізованого стяжки, щоб убезпечити інших від його дій. На місце також викликали наряд поліції.

У зв'язку з ситуацією, що виникла, на даного мобілізованого поліція склала протокол, його було направлено до спеціального медичного закладу для обстеження та за необхідності лікування,

– зазначили в столичному ТЦК і СП.

Співробітники ТЦК нагадали, що з проблемних питань люди можуть звертатися на "гарячі" лінії Командування Сухопутних військ за номером (0800)30 19 37.

Нагадаємо, на Одещині поліцейські зафіксували факт незаконного утримання людей та побиття. Молоді громадські діячі під виглядом ТЦК здійснювали протиправну діяльність. Усім членам організації вручили підозри.