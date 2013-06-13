Наймасштабніша криза NASA: як конфлікт Трампа з Маском вплине на космічну галузь США

У травні американський "броманс" Дональда Трампа та Ілона Маска остаточно похитнувся. Маск різко відреагував на заяву Дональда Трампа про намір припинити державні субсидії та контракти Ілона, яка стала відповіддю на критику "великого і прекрасного" бюджетного законопроєкту. У відповідь Маск пригрозив зупинити діяльність космічної компанії SpaceX і позбавити США доступу до космосу.

Однак уже за кілька годин після заяви Маска той відкотився назад. Він заявив, що Dragon не виведуть з експлуатації. Без цього корабля космічна програма США може зазнати серйозного удару, адже зараз це основний спосіб доставки астронавтів на Міжнародну космічну станцію.

На сьогодні альтернативою лишається тільки російський "Союз" або Boeing Starliner, який досі не пройшов повноцінного пілотованого випробування й може залишатися ненадійним варіантом ще роками. І якщо Трамп справді розірве контракти з Маском, це може не лише поставити хрест на МКС, а й позбавити США можливості безпечно вивести станцію з орбіти.

Про те, як космічна галузь США залежить від Маска – читайте в матеріалі 24 Каналу.



Місія NASA Crew-6 на кораблі Dragon SpaceX, 2023 рік / Фото SpaceX

Що буде з NASA без SpaceX

Після публічного конфлікту між президентом Дональдом Трампом та Ілоном Маском чиновники NASA і Пентагону оперативно звернулися до конкурентів SpaceX із закликом прискорити розробку альтернативних ракет і космічних апаратів, пише The Washington Post.

SpaceX має ключове значення для обох установ – компанія Маска не лише транспортує астронавтів і вантажі на МКС, але й запускає супутники для розвідки та оборони США. Через затримки у розвитку конкурентних програм залежність держави від SpaceX залишається надмірною. Про це повідомили понад десяток осіб, пов’язаних з космічною галуззю та держструктурами, на умовах анонімності.

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Один з чиновників NASA зазначив WP, що сварка між Маском і Трампом спершу здавалася кумедною.

Але коли Маск заявив про припинення польотів Dragon, стало дійсно страшно,

– сказав він.

У Пентагоні, за словами іншого джерела, після слів Маска офіцери "переглянулися і зрозуміли – це вже не телевізійне шоу, а реальна проблема".

Важливо! У разі відмови Маска працювати з NASA російські кораблі "Союз" будуть єдиним іншим способом для екіпажів дістатися до МКС. Кожен запуск корабля "Союз" перевозить двох росіян і одного астронавта NASA до МКС. Кожен запуск SpaceX несе одного росіянина.

Поведінка Маска вже викликала стурбованість у NASA в минулому – у 2018 році агентство ініціювало перевірку безпекової культури SpaceX після появи відео, де Маск курить марихуану в ефірі подкасту Джо Рогана. Але теперішня заява про припинення доступу NASA до МКС, яка обійшлася агентству в понад 100 мільярдів доларів, стала "перейденою межею", сказав колишній посадовець NASA.



Старт ракети Falcon 9 з кораблем Dragon у 2022 році / Фото NASA Kennedy

Коли розумієш, що він може зупинити все імпульсивно – це вже небезпечно,

– додав він.

Напруження у космічній галузі США посилилося після того, як адміністрація Трампа відкликала кандидатуру Джареда Айзекмана на посаду очільника NASA. Айзекман двічі літав у космос із SpaceX і вважався союзником Маска.

Які конкуренти в SpaceX

Після скандалу урядові посадовці звернулися до кількох приватних компаній – Rocket Lab, Stoke Space і Blue Origin – із запитами щодо стану їхніх розробок і готовності до участі в державних місіях. У той же день керівництво Sierra Space проводило зустріч із NASA.

Гендиректор Sierra Space Фатіх Озмен заявив WP, що компанія готова забезпечити безперервну підтримку МКС. За його словами, Dream Chaser – багаторазовий космоплан для доставки вантажів – завершує фінальні випробування в Космічному центрі Кеннеді. Також розробляється пілотована версія Dream Chaser, яку NASA наразі вивчає.

Погроза Маска також викликала занепокоєння в Конгресі США. Один із комітетів звернувся до NASA із запитом про стан корабля Starliner від Boeing – альтернативи Dragon. У першій пілотованій місії Starliner влітку 2024 року виникли серйозні технічні проблеми, й NASA ухвалило рішення не повертати екіпаж з її допомогою.



За офіційною заявою агентства, Starliner може здійснити наступний політ до МКС не раніше початку 2026 року, після сертифікації систем.

Аналітик з оборони Американського інституту підприємництва Тодд Гаррісон назвав заяву Маска "майже ембарго проти космічної станції", пише WP. Він провів паралель із тим, як у 2022 році Маск відмовився активувати систему Starlink для атаки українських військ на російських окупантів.

У Пентагоні не сприймуть ідею про те, що протиракетна оборона країни може стати заручником твітерних примх Ілона Маска,

– зазначив Гаррісон.

Колишній астронавт NASA і співробітник SpaceX Ґарретт Райсман вважає, що для астронавтів погроза Маска "була надто особистою": "Коли твої мрії полетіти в космос залежать від таких постів, важко не спитати себе: а чи я взагалі полечу?".

Пентагон останніми роками намагається розширити конкуренцію на космічному ринку, щоб зменшити витрати й уникнути залежності від одного підрядника. Так, у рамках нової стратегії створено дві «смуги» держзакупівель: одна – для менш критичних запусків, інша – для найважливіших місій, що потребують перевірених рішень.

Попри це, SpaceX і надалі домінує. Falcon 9 здійснює запуски з рекордною регулярністю. Конкуренти – Vulcan від United Launch Alliance (ULA), New Glenn від Blue Origin і Neutron від Rocket Lab – ще не набули широкого досвіду: New Glenn літав лише раз, Vulcan – двічі, Neutron – жодного разу.

У своїй нещодавній заяві до Конгресу генерал-майор Космічних сил США Стівен Перді закликав підрядників на кшталт ULA змінити підхід: "Потрібно відновити довіру, дотримуватись строків і демонструвати результат".

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З якою кризою стикається NASA

На тлі погроз Маска бюджетна політика Білого дому може стати найсерйознішим ударом по американській космічній програмі за всю її історію. NASA планує згорнути або призупинити до 40 наукових місій – задля фокусу на Місяці та Марсі. Це поставить під загрозу глобальні дослідження й міжнародне партнерство.

NASA вже тривалий час покладається на ракети Falcon 9 від SpaceX для доправлення вантажів і екіпажів на Міжнародну космічну станцію. А головну ставку у майбутніх місіях на Місяць і Марс агентство робить на Starship – багаторазову надважку ракету, яку також розробляє SpaceX. Але поки ця система не довела своєї надійності.

Попри це, нинішня адміністрація США різко змінює пріоритети. У запропонованому бюджетному запиті Білого дому NASA доручено зосередити ресурси виключно на пілотованих місіях – передусім, щоб обігнати Китай у поверненні людей на Місяць і висадити американських астронавтів на Марс. Більшість інших проєктів – у тому числі наукові місії з вивчення планет і Землі – можуть бути скасовані.

Останні рішення і їхній темп мають "охолоджувальний ефект" на всю програму пілотованих польотів. Ми не можемо будувати амбіції на фундаменті, який розмивається щотижня,

– цитує BBC доктора Сімеона Барбера, науковця з Відкритого університету в Англії.

Скорочення торкнуться щонайменше 40 місій, які або вже працюють, або перебувають у стадії розробки. Серед них – дослідження Марса, Венери, супутників Юпітера і Землі. Частина з них – міжнародні ініціативи, як-от співпраця з Європейським космічним агентством (ESA), що передбачала повернення зразків марсіанського ґрунту, зібраних ровером Perseverance, і відправку на Марс європейського ровера Rosalind Franklin.

Одним із найбільш суперечливих пунктів у планах NASA стало виведення з експлуатації державного надважкого ракетоносія SLS (Space Launch System), на розробку якого витратили мільярди доларів. Вартість одного запуску – понад 4,1 млрд доларів.

Для порівняння, Starship Ілона Маска, за оцінками, коштує близько 100 млн доларів за запуск – передусім завдяки багаторазовості. Новий гравець, Blue Origin Джеффа Безоса, обіцяє подібну економію з ракетою New Glenn.

Попри обіцянки ефективності, обидві системи ще не пройшли повноцінної сертифікації. Starship тричі зазнав невдач під час тестових запусків, а Blue Origin лише починає випробування. Є ризик, що NASA може занадто сильно покластися на приватний сектор.

Якщо SpaceX чи Blue Origin вирішать, що їм потрібні додаткові кошти, то єдиним джерелом стане Конгрес. Це серйозний ризик для стабільності програми,

– зазначає Барбер.

Єдиний напрям, який не лише не зазнає скорочень, а й отримає 100 млн доларів додаткового фінансування – це програма підготовки польоту на Марс. Усе інше – під ножем.

Список можливих скасованих проєктів включає місії Mars Sample Return, Mars Odyssey, MAVEN, підтримку роверів ESA, Venus EnVision, DAVINCI, VERITAS, Juno, New Horizons і OSIRIS-APEX. Більшість з них уже на орбіті або пройшли дорогу стадію розробки, тож економія від їхнього згортання буде мінімальною, тоді як втрата – величезною.

Європейські науковці вже стурбовані. У разі припинення участі NASA під загрозою опиняються доступ ESA до МКС, участь у місячній орбітальній станції Lunar Gateway та навіть ключові місії на Марс.

Це може стати позитивним для Європи, оскільки вона братиме на себе більшу відповідальність за власну програму дослідження космосу,

– вважає сер Мартін Світінг, засновник Surrey Satellite Technology та автор доповіді Королівського товариства Британії.

Особливо тривожить науковців ризик втрати супутникових місій, які відстежують зміни клімату. Ці програми часто називають "системою раннього попередження" людства щодо кліматичних катастроф.

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Скорочення ще мають затвердити у Конгресі. Як повідомляє головний політичний аналітик Planetary Society Кейсі Дрейєр, деякі республіканці неофіційно обіцяють голосувати проти. Але є ризик політичної блокади, яка призведе до автоматичного затвердження урізаного бюджету. Проблема в тому, що коли місію зупиняють – повернути її до життя майже неможливо.