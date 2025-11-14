НАБУ і САП влучили в саме серце

Не можна вдавати, що ти не в курсі, що робить твоя ліва рука. Не можна однією рукою робити щось хороше: займатись міжнародними справами, залучати підтримку, гроші, а іншою – дозволяти красти мільйонами. Далі читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

До теми Поки одні тримають її кров'ю – інші жменями розграбовують: два світи однієї країни

Можна було. Поки твої друзі-правоохоронці прикривали твою ліву руку ширмою, стелили її ковдрою і берегли так, щоб ніхто не наблизився. Але якщо рука набита брудними грошами, то приховувати довго не вийде. Якась купюра так і прослизне назовні.

І тепер цю купюру бачать усі. Навіть якщо вона не твоя. Твоїх друзів чи знайомих. І випадково потрапила в руку. Але пізно. Це побачили всі. Друзі. Прихильники. Вороги. Партнери.

І головне – люди, які колись тобі повірили. Бо ти декларував, що ніколи не приведеш своїх і покінчиш з корупцією, пересадиш друзів, якщо потрібно.

Тепер, час відповідати за свої слова.

Але завдання ускладнюються тим, що ти відповідаєш не лише за свої слова в цьому випадку. А за слова мільйонів людей, яких ти представляєш, бо взяв за них відповідальність. Тепер ти обличчя всього народу. Якщо ти не відрубаєш ліву руку – тебе зневажатимуть і свої, і чужі. Тоді відмитися від бруду не вийде вже в цілому.

Тоді ти будеш уособленням корупції в очах мільйонів.

Час приймати рішення, а не намагатись просто відмити ліву руку милом. Це не допоможе.

На що сподівається Росія і чому їй це не вдасться?

Для мільйонів українців це шанс ще раз побачити важливість кожного слова, кожного голосу. Бо ми не Росія і точно не маленькі гвинтики системи. Ми ті, хто творить історію тут і зараз. Ми ті, хто протистоїть 140-мільйонній країні, з армією у декілька разів більшою, ніж у нас, але яка досі не може нас зламати і підкорити.

І коли вони бачать, як ліва рука краде – їм це гріє душу. Бо їм здається, що ми такі ж, як вони. Вони сподіваються, що є шанс повернути нас в порочне коло, де з корупцією не боряться, а очолюють.

Але ми точно не такі самі. Ми це доводили у 1990 році під час Революції на граніті, потім у 2004-му під час Помаранчевої революції і врешті у 2013-му – Євромайдану.

Ми інші. Ми здатні відрубати руку, аби не було зараження крові в усьому тілі. Я точно в це вірю.