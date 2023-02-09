Маніпуляції проти керівництва Міноборони загрозливі для держави, – Джемілєв підтримав Резнікова

Маніпуляції проти керівника Міністерства оборони Олексія Резнікова – це штучно роздмухувані проблеми, які підривають інформаційний простір України та грають на користь ворогам.

Про це заявив політичний і громадський діяч, лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв.

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"Штучно роздмухувані проблеми не повинні стати елементом політичних маніпуляцій. Тим більше у воєнний час. Прикладом таких загрозливих дій є недавні маніпуляції проти керівництва оборонного відомства країни. Переведення цього питання в політичну площину нічого крім шкоди не несе", – заявив Джемілєв.

Він зазначив, що з Олексієм Резніковим знайомий особисто і давно.

На посаді міністра реінтеграції, на мою думку, він зміг показати свій професіоналізм у реалізації багатьох проєктів. Впевнений, він і зараз виконує свої обов'язки компетентно та відповідально,

– наголосив Джемілєв.

Лідер кримськотатарського народу підкреслив, що для України критично важливим є збереження в умовах війни монолітності народу, збройних сил, державних інститутів.

"Ми, захищаючи себе всіма доступними методами у відповідь на збройну агресію та окупацію Росії, повинні діяти виважено і розумно. Нам разом ще доведеться повернутися до Криму та відновити Україну. Тому закликаю всіх не забувати проти якого підступного і підлого ворога нам доводиться воювати. Тверезе та критичне мислення – ключ до збереження єдності нашої держави", – наголосив Мустафа Джемілєв.

Нагадаємо, що раніше міністра оборони Олексія Резнікова підтримав Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. Він опублікував у своєму телеграм-каналі пост, у якому зазначив, що в умовах війни система військового управління в державі має бути непохитною. Перекладання відповідальності чи провини підлеглих на керівників шкодить справі та суперечить управлінським принципам НАТО, на які прагне перейти Україна, наголосив Залужний.