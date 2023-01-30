Після скандалу в Міноборони: Шмигаль доручив розробити оновлену систему контролю

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 30 січня провів засідання щодо закупівель Міністерства оборони. Глава уряду доручив розробити оновлену систему закупівель.

Шмигаль повідомив, що провів нараду з Міноборони, Мінекономіки, Держаудитслужбою, СБУ та ДБР щодо закупівель Міністерства оборони. Прем'єр наголосив, що оновлена система має збалансувати дотримання секретності та публічний контроль закупівель.

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Шмигаль створив робочу групу на чолі з очільницею Мінекономіки

"Доручив розробити оновлену систему, яка збалансує дотримання секретності та публічний контроль за закупівлями для армії. Обов'язковим елементом такої системи має стати публікація цін на продукти й товари", – повідомив Шмигаль.

Він також зазначив, що для реалізації цього завдання ініціював створення робочої групи під головуванням очільниці Міністерства економіки Юлії Свириденко.

Група розгляне питання можливості створення окремого розділу в Prozorro для військових потреб,

– додав прем'єр-міністр.

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