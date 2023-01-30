Після скандалу в Міноборони: Шмигаль доручив розробити оновлену систему контролю
Джерело:Денис Шмигаль
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 30 січня провів засідання щодо закупівель Міністерства оборони. Глава уряду доручив розробити оновлену систему закупівель.
Шмигаль повідомив, що провів нараду з Міноборони, Мінекономіки, Держаудитслужбою, СБУ та ДБР щодо закупівель Міністерства оборони. Прем'єр наголосив, що оновлена система має збалансувати дотримання секретності та публічний контроль закупівель.
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Шмигаль створив робочу групу на чолі з очільницею Мінекономіки
"Доручив розробити оновлену систему, яка збалансує дотримання секретності та публічний контроль за закупівлями для армії. Обов'язковим елементом такої системи має стати публікація цін на продукти й товари", – повідомив Шмигаль.
Він також зазначив, що для реалізації цього завдання ініціював створення робочої групи під головуванням очільниці Міністерства економіки Юлії Свириденко.
Група розгляне питання можливості створення окремого розділу в Prozorro для військових потреб,
– додав прем'єр-міністр.
Що відомо про скандал із закупівлями в Міноборони
- Видання "Дзеркало тижня" опублікувало копію угоди, яка була укладена 23 грудня Міноборони на послуги організації харчування у 2023 році для декількох військових частин. Вартість угоди сягає 13,16 мільярда гривень.
- Журналісти повідомили, що Міноборони закуповує продукти за завищеними цінами. Зокрема, вони порівняли ціни в угоді з цінами на ідентичні продукти в мережі супермаркетів "Сільпо" у спальному районі Києва.
- Коли скандал набув публічного розголосу, в Міноборони повідомили про службову перевірку. Також у відомстві заявили, що готують матеріали до СБУ з метою проведення розслідування щодо поширення завідомо неправдивих відомостей.
- Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що скандал із закупівлями – штучний. Він сказав, що це інформаційна атака проти відомства й пояснив високі ціни в контракті. Крім того, міністр стверджував, що не знав про контракт.
- На тлі скандалу 24 січня стало відомо, що заступник Резнікова В'ячеслав Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, подав у відставку. Також Резніков анонсував реформу в системі харчування в армії.
- Водночас НАБУ та САП розслідують можливі зловживання у Міноборони та відкрили кримінальне провадження.