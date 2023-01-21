Скандал з розкраданням у Міноборони: як відреагували у Зеленського та Раді

Журналісти заявили, що Міноборони закупляє продукти для військових за у рази завищеними цінами. Через скандал керівництво відомства вже викликали у Раду.

Деталі "продуктового" скандалу

ЗМІ оприлюднили угоду, яку уклали у Міноборони України. Мовиться про харчування для військових, які перебувають у Полтавській, Сумській, Київській, Житомирській, Чернігівській і Черкаській областях. Журналісти наголосили: захисники перебувають далеко від лінії зіткнення. Апелювати до того, що доставлення на "нуль" може зробити будь-яку закупівлю суттєво дорожчою, не вдасться.

Зверніть увагу Чиновниця Запорізької ОВА на свята була в Таїланді: її обшукували через розпил гуманітарки

Угода датована 23 грудня 2022 року. Її вартість становить 13,16 мільярда гривень.

Док_1_final.pdf from ssusere51484 from

Журналісти порівняли ціни, за якими продукти закупляє Міноборони, цінами у столичних супермаркетах. Навіть роздрібні, а не гуртові ціни у Києві – суттєво дешевші.

Наприклад, Міноборони закупляє:

куряче яйце по 17 гривень за штуку;

картоплю по 22 гривні за кілограм;

цибулю по 42 гривні за кілограм.



Порівняння цін на продукти / Інфографіка "Дзеркала тижня"

Контракт на понад 13 мільярдів Міноборони України уклало з ТОВ "Актив компані". Цікаво, що фірма має статутний капітал у тисячу гривень. Ба більше, ще у 2021 році податкова служба анулювала у цієї фірми свідоцтво платника ПДВ. Причина – ненадання декларацій та те, що поставок не було.

Міноборони викликають на Комітет Верховної Ради

Мар'яна Безугла – заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки – заявила, що станом на січень 2023 року Державна аудиторська служба України проводить перевірку Міноборони. Вже очікують резонансних висновків.

Безугла наголосила, що Міноборони зробило дуже багато упродовж повномасштабного вторгнення Росії в Україні. Водночас залишити корупційні ризики поза увагою – неможливо.

Щодо закупівель в Міністерство оборони України: такі націнки не тільки по харчуванню. І комплекс питань не обмежується, а чи може міністерство закупати китайські дрончики,

– заявила Безугла.

Згодом Безугла повідомила, що керівництво Міністерство оборони України викликають на Комітет Верховна Рада України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Досі є люди, які наживаються на забезпеченні військових

Федір Веніславський – член комітету ВРУ з питань нацбезпеки – заявив, що, на жаль, люди, які хочуть нажитися на забезпеченні військових, досі є у державних структурах. Зокрема, у Міноборони. Питання з продуктами для ЗСУ вже декілька разів ретельно досліджували на засіданні комітету. Водночас притягнути винних до відповідальності наразі не вдається.

Веніславський додав, що питання по продуктах наступного тижня обговорять під час наступного засідання. До ДБР, вочевидь, направлять чергове звернення.

Реакція Офісу Президента

Михайло Подоляк в ефірі телеканалу "Рада" зауважив, що, на жаль, у будь-якій війні є герої та мародери.

"На жаль, щурі існують. І їм байдуже, що вмирають люди. Їм байдуже, що багато крові. Вони хочуть бути мільярдерами чи мільйонерами. Питання в тому, якою є держава", – заявив Подоляк.

Подоляк зауважив, що Україна має пройти іспити та провести аудити. Зокрема, щодо публікації про ціни на продукти. Якщо завищення цін на продукти справді було, потрібно провести розслідування та суворо покарати відповідальних.