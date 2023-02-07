Резніков заявив про погрози "різного характеру" від тих, хто хотів контролювати харчування в ЗСУ

Скандал у Міноборони довкола харчування бійців ЗСУ не вщухає. Глава оборонного відомство Олексій Резніков заявив, що отримував погрози.

Як пояснив сам Резніков в інтерв'ю, до його приходу на посаду ЗСУ годувала одна компанія-монополіст.

Важливо Думаю, Буданов і Резніков на своїх місцях, часу на зміни немає, – політтехнолог

Вона пройшла на Prozorro у 2019, 2020, 2021 роках. І це викликало шалене обурення громадськості, активістів, народних депутатів.

Перше, що я зробив – сказав: "Ніякої монополії бути не може в забезпеченні Збройних сил, має бути демонополізація". Це перша запорука конкурентності ринку, зменшення корупційних ризиків,

– наголосив Резніков.

Він пояснив, що це необхідних крок з точки зору безпеки – якщо компанія збанкрутує завдяки поганому менеджменту, або її корпоративні права придбають росіяни, то зупиниться стабільне постачання в Збройних Силах.

"Коли ми почали працювати за напрямками демонополізації, почали отримувати неформально різного роду пропозиції й погрози, щоб тільки не зруйнувати цю монополію. Я кажу: "Ні, про це навіть мови не буде". "Тоді чекайте й бережіться", – пригадав Резніков.

Він додав, що рішення про демонополізацію було правильним. Резніков зауважив, що після цього ЗСУ отримали хороше постачання і, за виключення поодиноких випадків, вже не скаржаться на якість харчування.

Головне про скандал в Міноборони