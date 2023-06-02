Екснардеп Чорновіл образив голову медслужби "Вовків Да Вінчі" Михайлову: військова відповіла

Колишній народний депутат Тарас Чорновіл втрапив у гучний скандал. Він розкритикував керівницю медичної служби батальйону "Вовки Да Вінчі" Аліну Михайлову, назвавши її "підолігархічною шмарою".

Попри це військовослужбовиця не стала мовчати, натомість сказала, що Чорновіл "не гідний прізвища, спадку і пам'яті свого батька". Якою була причина перепалки та чому це все вилилося у мережу, розбирався 24 Канал.

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Чорновіл образив Михайлову у соціальних мережах

Син видатного українського діяча В'ячеслава Чорновола – Тарас Чорновіл 29 травня опублікував пост у своєму телеграм-каналі з фрагментом інтерв'ю Аліни Михайлової українській журналістці Яніні Соколовій. У своєму пості екснардеп обурився, що буцімто "зелено-ватних мразот" запрошують на передачі, а "чесним людям" і слова не дають сказати.



Чорновіл образив Михайлову у своєму телеграм-каналі / Фото "Главреда"

Далі Чорновіл перейшов на особистості, назвавши військовослужбовицю "шмарою", та почав бідкатися, що навіть у ті канали, що не потрапили до національного марафону, запрошують "зелених" людей.

Згодом цей пост викликав шалену критику серед українців, які почали дорікати колишньому народному обранцю та звинувачувати його в упередженості. Через таку порцію хейту 31 травня Чорновіл видалив старий пост, натомість опублікував новий, де почав виправдовуватися, що його не так зрозуміли, що він не ображав Михайлову, попри своє негативне ставлення до неї. Загалом, звинуватив усіх, крім себе.



Чорновіл спробував виправдатися за свій пост з образою військової "Вовків Да Вінчі" / Скриншот 24 Каналу

Попри це, екснардеп не забув вчергове обізвати українську владу, згадати, що його "атакували в мережі боти" і звинуватити в упередженості українську журналістику.

Що відповіла Михайлова на закиди Чорновола

Кілька днів військовослужбовиця не коментувала скандальні пости Тараса Чорновола. Однак уже 1 червня все ж виклала пост у своєму телеграм-каналі, де також "пройшлася" по колишньому народному депутату.

Вона назвала його "ганьбою свого батька", "гниллю, що розділяє українців", а також "руснявою шмарою". Михайлова також нагадала його минуле у "Партії Регіонів" і сказала, що наступного разу він відповідатиме за свої слова "на камеру, особисто".



Михайлова відповіла на образливі слова Чорновола / Скриншот 24 Каналу

Наостанок, військовослужбовиця нагадала, що 1 червня у Чорновола день народження, тож побажала йому "набиратися розуму та тримати язика за зубами".

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