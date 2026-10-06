Південна Корея залишилась незадоволеною вибаченнями України й готує нові кроки

Між Південною Кореєю та Україною триває скандал через двох полонених північнокорейців. Київ попросив вибачення, як того й просив Сеул.

Республіка Корея вживатиме додаткових заходів. Про це повідомило видання Yonhap.

Що сказали у Південній Кореї?

У вівторок, 6 жовтня, міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Хьон повідомив, що країна отримала вибачення від України через розкриття інформації про передачу двох північнокорейських військовополонених до Сеула. Проте посадовець додав, що вони не виправдали очікувань Сеула.

Республіка Корея вимагала офіційних пояснень після того, як Володимир Зеленський розкрив інформацію про передачу полонених у вересні, а Офіс Президента спростував існування домовленостей щодо конфіденційності цієї інформації. Чо Хьон розповів, що постійно контактував зі своїм українським колегою Андрієм Сибігою, який назвав ситуацію складною.

Повідомлення, які я отримав, містили вибачення. Але є різниця з очікуваним рівнем, тому ми маємо намір вжити рішучих заходів,

– заявив глава МЗС.

Міністр додав, що уряд розглядає різні варіанти, зокрема можливість відкликати посла Південної Кореї в Україні Пак Хі Чхана. Він повторив, що існувала домовленість про збереження конфіденційності цього питання для захисту громадян КНДР та їхніх сімей. Після вимог Сеула про офіційне пояснення та вибачення Сибіга назвав епізод "дипломатичним непорозумінням" і висловив сподівання, що його вдасться якомога скоріше вирішити.

Що відомо про скандал?

Збройні сили України у 2025 році взяли у полон двох військових із Північної Кореї в Курській області. У липні 2026 року президенти України та Південної Кореї домовилися про подальшу долю полонених. Республіка Корея була готова прийняти їх, бо юридично вважає їх своїми громадянами.

Під час виступу на Генасамблеї ООН Зеленський повідомив, що Україна передала військових Південній Кореї. Після того південнокорейський лідер Лі Чже Мьон розкритикував українського колегу за публічний розголос цієї інформації.

В Офісі президента України не визнали існування домовленостей про нерозголошення. Пізніше в ОП додали, що попереджали корейського президента, що у виступі Зеленського буде згадка про полонених.