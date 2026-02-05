Цікаво, що речниця російського МЗС Марія Захарова позначила представницю ЄС у своєму дописі – щоб та вже точно побачила, як її публічно принижують. Катерина Матернова не змовчала і відповіла Захаровій, що та пропагандистка, а не дипломатка. Деталі зібрав 24 Канал.

Дивіться також У Королівській опері в Лондоні пройшла прем'єра вистави, яка закликає співчувати Путіну

Яке фото показала Матернова і що написала Захарова?

Пані посол виклала своє фото у ванній. На підлозі видно постіль.

Сьогодні я спала у ванній. Знову. Це була дуже гучна ніч,

– написала вона.



Пані посол ЄС ночувала у ванній під час атаки / Фото Катерини Матернової

Катерина Матернова підкреслила, що росіяни атакували Київ, Харків, Одесу та ще п'ять областей.

"Удари навмисно спрямували по джерелах тепла та електроенергії, а також мирних жителях. (...) Це не побічний ефект війни. Це російська стратегія. Зимові температури використовують як зброю. Тепло та електроенергія стають цілями. Щоночі я думаю про мільйони людей по всій країні, які тремтять від холоду у своїх домівках. Зима ще не закінчилася – як і російські атаки", – наголосила посадовиця.

Вона завершила свій допис словами про те, що захоплюється Україною за те, як вона чинить опір.

Утім, Марія Захарова вирішила відповісти Матерновій у своєму цинічному стилі. Її посил був "а ми вам казали про дітей Донбасу, а ви нас не чули, тож ось вам". Проте російська чиновниця опустилася і до особистих нападок.

В інтернеті опубліковано нееротичне фото із сексуального життя посла ЄС в Україні Катерини Матернової, яка показала, як вона спала тієї ночі у ванній через "масовий напад",

– написала росіянка.

За словами Захарової, Євросоюз сміявся над стражданнями людей на Донбасі та глузував з їхнього горя та болю.

"Катерина Матернова не змогла передати весь жах життя під бомбардуваннями, в тому числі через занадто комфортні умови та занадто жорстоке обличчя", – висловилася речниця МЗС Росії.

Зверніть увагу! Просто зараз жителі Донбасу страждають через російські обстріли. 4 лютого у Дружківці загинули семеро цивільних, які прийшли на ринок. Росія вдарила по місту касетними боєприпасами.

Чи відповіла Катерина Матернова Захаровій?

Так, пані посол виклала допис, де вказала, що Захарова накинулася на неї і як на жінку, а не тільки як на представницю ЄС. Обурливий пост Захарової вона пов'язала з тим, що кожен день говорить про жахи російських атак.

Коли речниця агресора сексуалізує фотографію жінки, яка ховається від російських ракет і дронів, це нічого не говорить про мене – чи про Європейський Союз, – але все про режим, який представляє Марія Захарова. (...) У замерзлих квартирах, зруйнованих дитячих садках чи лікарнях, які залишилися без опалення при температурі -23, немає нічого "еротичного". Немає нічого смішного в тому, щоб використовувати зиму як зброю масового знищення. Насміхатися над стражданнями цивільного населення – це не дипломатія. Це чиста пропаганда, позбавлена людяності,

– акцентувала Матернова.

Російське МЗС давно не має нічого спільного з дипломатією

Наостанок скажемо, що росіяни постійно використовують риторику в стилі "це не я, він перший почав!" Початок повномасштабної війни проти України не був спровокований Києвом, але окупантам вистачає наглості називати себе "захисниками".

А ще дуже цікаво, як пропагандисти можуть в одному реченні і звинувачувати Україну в геноциді, і закликати до сильніших атак по українцях. Як-от у відео, які поширив Сергій Стерненко. Там двоє росіян кажуть, що українці ще мало постраждали і нібито "заслуговують" на більше.