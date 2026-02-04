Про це повідомляє Сергій Стерненко.

Що кажуть у Росії про енергетичне перемир'я?

Росіяни пояснюють, що їм необхідно було провести дорозвідку. Тобто пересвідчитися, чи уражені об'єкти та наскільки, чи розпочали енергетики відновлення.

Навіщо кілька разів бити в одну й ту саму яму, якщо там нічого немає. Але раптом там почалися відновлювальні роботи? Скільки бригад там працює, скільки техніки, яка логістика задіяна? Треба було це побачити. Наші побачили та зробили хороший жест доброї волі. Вони 5 – 6 днів дивилися, розвідували, дорозвідували, коригували,

– цинічно міркує один з пропагандистів.

Він не приховує, що час "спеціальних військових заходів" росіяни "обізвали енергетичним перемир'ям". І вважає, що це абсолютно правильний учинок.

"Ми дали час на перепочинок. Тим більше Трамп попросив – уважили дєда", – підсумував росіянин.

Інший його колега назвав прагнення України щомісяця знищувати 50 тисяч російських солдатів "геноцидом російського населення". Він сказав, що Росія накопичила ракети та "Шахеди", ударивши по об'єктах енергетики та ВПК.

Один до одного, за 50 тисяч російських солдатів. Це ще мало, треба було б більше, за такий геноцид, класичний геноцид, нацизм!

– побідкався пропагандист.

Він обурився, що Європа не засудила плани Києва з ліквідації росіян. І заявив, що українці "заслужили більшого та гіршого".

Журналісти УНІАН звернули увагу, що російське міноборони спростувало слова Трампа про енергетичне перемир'я. Ворог бив по енергетиці 25, 26 та 27 січня. Перестали згадувати про них тільки 28 січня, а 1 лютого знову продовжили атаки.

А що каже сам Трамп?

За словами американського президента, він задоволений. Мовляв, під час морозів будь-яка пауза в обстрілах є цінною.

"Пауза була з неділі до неділі. Вона закінчилася, і Путін зараз сильно вдарив по них. Путін дотримав свого слова", – заявив лідер США.

Напередодні речниця Білого дому Кароліна Лівітт говорила, що Трамп не був здивований обстрілами української енергетики. Оскільки Україна та Росія воюють давно, пояснила вона.