Скандал у Львові: Назарія Гусакова запідозрили у махінаціях зі зборами на лікування СМА

Назарій Гусаков має СМА – спінальну м'язову атрофію. Він кілька років збирав гроші на препарат Evrysdi та реабілітацію, до зборів долучалися відомі люди. Та звітів не оприлюднював.

Деталі скандалу передає 24 Канал з посиланням на Zaxid.net.

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Чому стався скандал з Назарієм Гусаковим

Хлопець є досить медійним, і йому допомагало багато українців, ЗМІ, відомих людей. Слід сказати, що лікування СМА дуже дороге, адже препарат Evrysdi коштує близько 300 тисяч. А загалом один місяць терапії вартує близько 800 тисяч гривень.

Та 17 червня розгорівся скандал. Дівчина, яка задонатила на збір Назарія, попросила звіт. Той обурився і сказав, що зробить це як виняток.

Згодом з'ясувалося, що в Назарія був криптогаманець. Обіг криптовалюти на ньому становить 2,7 мільйона доларів. Та єдиним звітом про збори є чек на 1,5 мільйона гривень – ці кошти Назарій просив перевести саме на криптогаманець для купівлі ліків за кордоном.

Також запідозрили, що фото препарату, яке навів хлопець, створено у фотошопі.



Фото препарату Evrysdi, яке опублікував Назарій / Фото з соцмереж

Назарій Гусаков обурився скандалом і заявив, мовляв, якщо йому не довіряють, то нехай не переказують кошти.

Керівниця управління охорони здоров'я Львівської міськради Марта Матюшко розповіла, що із червня 2024 року Назарій Гусаков повністю забезпечений лікуванням. Згідно з наданим медичним висновком, він має отримувати 3 флакони препарату на місяць і їх повністю закупило місто,

– сказано в матеріалі.

Андрій Садовий також відгукнувся на скандал. Він підкреслив, що програма підтримки пацієнтів зі СМА у Львові – унікальна для України. У 2024 році Назарій став першим дорослим львів'янином, який почав отримувати Evrysdi безоплатно. До того ж виробник безкоштовно подвоює кожну куплену містом упаковку.

Сьогодні рівно рік, відколи Назарій перебуває на нашій програмі. Він отримує по 3 флакони на місяць – відповідно до медичних висновків. Увесь цей час він отримував необхідні медикаменти за кошти міського та державного бюджетів, а також від виробника. У його випадку він, або хтось із рідних, приходить до поліклініки, щоб отримати місячну дозу препарату. Коли Назарій повідомив, що йому потрібно збільшити дозу через слабкість у м'язах, лікарі запропонували пройти повторну експертизу – щоб оцінити, чи в цьому є необхідність,

– написав мер Львова.

Наразі Назарій не у Львові, а тому обстеження не прийшов.

"Коли ми почали надавати хлопцеві медикаменти, сподівалися, що він припинить збір коштів. Проте через деякий час збори були поновлені. У розмові він пояснив, що потребує не лише ліків, а й допоміжних засобів, фізичної реабілітації та масажів. Зі слів самого Назара – процедур, які передбачені медичними гарантіями, йому недостатньо. Сімейна лікарка з ним на постійному зв'язку", – пояснив Садовий.

Міський голова додав: ситуація непроста і може боляче вдарити по культурі благодійності в Україні.

"Такі програми, як у Львові, є не в кожному місті. Я не коментуватиму чужі гроші, збори й криптогаманці. Але цей випадок доводить: потрібно бути уважними. Подавати звіти про використані кошти – це необхідність. Та водночас – не дозволити собі зневіритися. Бо добро і довіра – це те, на чому ми ще досі тримаємось", – висловився він.