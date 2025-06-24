Садовий звернувся до іноземних установ, щоб мати інформацію про лікування Назарія Гусакова

Очільник Львова Андрій Садовий попередньо дізнався, що активіст Назарій Гусаков наразі перебуває в Італії. Посадовець звернувся до італійських відомств, аби дізнатися, чи отримує чоловік допомогу ще й за кордоном.

Про це пише 24 Канал з посиланням на слова Андрія Садового в інтерв'ю для "Свобода Live".

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Садовий розповів нові деталі скандалу щодо шахрайства Назарія Гусакова

Справа львів'янина зі спінально-м'язовою атрофією Назарія Гусакова набула великого резонансу. Чоловік збирав кошти нібито на своє лікування та реабілітацію, але натомість, імовірно, дурив людей. За допомогою чотирьох фінансових установ та криптогаманця Гусаков зміг накопичити мільйони доларів. Поліція відкрила кримінальні провадження за фактом можливого шахрайства.

Зараз Назарій Гусаков перебуває за кордоном. Його мати мешкає в Італії, тому міський голова Львова Андрій Садовий підозрює, що чоловік виїхав саме до цієї країни. Відтак він звернувся до дипломатичних установ за інформацією щодо лікування Гусакова.

Враховуючи великий резонанс, я зробив офіційні запити в посольство України в Італії та в посольство Італії в Україні, тому що він, наскільки мені відомо, зараз знаходиться в Італії, тому що там живе його мама. Якщо він, можливо, отримує ще допомогу від італійських органів держави чи міст, то це було б, напевно, нечесно. Я хочу знати цю інформацію,

– сказав Садовий.

Посадовець також прагне отримати дані від компанії Рош, яка виготовляє препарат Evrysdi. Цілком можливо, що Назарій звертався за допомогою для придбання ліків в інших країнах.

До слова, Андрій Садовий був ошелешений новиною про те, що Гусаков збирав мільйони доларів, а не невеликі кошти на масаж чи якісь допоміжні речі. Адже з дороговартісними ліками проти СМА чоловікові та ще одному хворому допомагала міська влада. Вже через кілька днів Назарій мав отримати чергову ампулу. Наразі ж правоохоронці виявляють нові факти про накопичення коштів, які могли використовуватися не за цільовим призначенням.