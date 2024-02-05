"Неприязнь відчуваєш шкірою": у піцерії Харкова відмовилися нагодувати бійця

Військовий Вадим Мохов розповів, що у Харкові персонал піцерії мережі "Тратторія" відмовився його обслуговувати. Там послались на відсутність місць, хоча військовий запевнив, що половина столів була вільна.

Після розголосу інциденту мережа перепросила у військового та запровадила громадську ініціативу.

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Що відомо про скандал у харківському закладі

У рідному мені Харкові, на вулиці Культури 22 б, мене "ввічливо" виставили із ресторану, бо я в військовій формі, а вона дратує відвідувачів і персонал. Звісно, в обличчя мені ніхто так не сказав. Сказали, що немає місць. Все зайнято. Хоча половина столів була вільна. І на моє зауваження на цей факт, відповіли, що все зарезервовано. Але цю неприязнь в очах персоналу і відвідувачів відчуваєш шкірою,

– розповів сержант.

Він також закликав не змушувати військових стояти в чергах, не казати їм, що вільних місць немає.

"Більшість з них просто мовчки розвернеться і піде. Бо поспішає жити. Бо не звик щось просити. Бо він військовий. Бо честь є і гідність", – написав військовий Вадим Мохов.

Заклад запровадив ініціативу "Правило Сержанта"

Він пояснив, що з ним зв'язалась адміністраторка мережі "Тратторія" та попросила вибачення. Військовий також пригадав, що у в інших закладах мережі в нього таких проблем не виникало й пояснив, що мовиться саме про "людський фактор", який неможливо спрогнозувати й попередити на 100%. Тож вони з адміністраторкою дійшли до ідеї, яка б унеможливила такий людський фактор.

Тому з 04 лютого 2024 року і до кінця особливого періоду – війни, всією мережею "Тратторія" починає діяти громадська ініціатива "Правило Сержанта". Правило, яке звучить так: діти та військові обслуговуються без черги, незалежно від кількості зарезервованих місць. Такі оголошення будуть розміщені на вхідних дверях закладів. А графічним символом буде зображення шеврона сержанта ЗСУ,

– заявив військовий.

Він також закликав всі заклади громадського харчування в нашій країні долучитися до цієї ініціативи. Зокрема, щоб повернути військовим декілька хвилин їхнього життя, які у них вкрала війна.



Заклад запровадив ініціативу "Правило Сержанта" / Фото Вадима Махова

Сержант Вадим Махов заявив, що він не має жодних претензій до мережі закладів, де трапився інцидент.