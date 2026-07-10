Скандал у "Скелі": ДБР затримало військового за підозрою у побитті капелана та підполковника

Правоохоронні органи затримали військовослужбовця 425 окремого штурмового полку "Скеля" за підозрою у скоєнні насильницьких дій проти своїх колег. Слідчі з'ясовують усі обставини конфліктів, що призвели до травмування людей.

Про це повідомив директор ДБР Олексій Сухачов в інтерв'ю агентству Інтерфакс-Україна.

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Чому виникли конфлікти у "Скелі" та які наслідки для потерпілих?

За словами Сухачова, розслідування можливих фактів неналежного поводження у цьому підрозділі перебувають у пріоритеті ДБР, а діям кожного командира нададуть правову оцінку.

За даними слідства, перший інцидент стався у травні 2025 року поблизу одного із сіл Ізюмського району у Харківській області, куди прибули військовослужбовці іншого підрозділу після виконання бойових завдань.

Через суперечку щодо розміщення особового складу та техніки виник конфлікт, який намагався врегулювати військовий капелан. Підозрюваний кілька разів ударив капелана кулаком в обличчя, внаслідок чого потерпілого госпіталізували зі струсом головного мозку та переломом щелепи.

Другий епізод зафіксували у червні 2025 року в місті Барвінкове також у Харківській області. Молодший сержант напав на підполковника, який був старшим за нього за званням, збив його з ніг та завдав ударів руками й ногами по голові та тулубу, зламавши офіцеру ребро.

Наразі військовослужбовцю інкримінують порушення статутних правил взаємовідносин та насильство щодо начальника в умовах воєнного стану за частинами статей Кримінального кодексу України.

Що було відомо про скандали навколо "Скелі" раніше?

Варто зазначити, що правоохоронці також розслідують небойові смерті у підрозділі та перевіряють факти погроз журналістам. Раніше Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський назвав ситуацію у полку "ганебною історією" та ініціював комплексні перевірки.

Окрім цього, у підрозділі виникли інші серйозні проблеми з особовим складом. Зокрема, на нашому ресурсі виходив матеріал про те, що у "Скелі" понад півтисячі військових визнали наркозалежними й відправили їх на лікування, де також зазначалося про виявлення численних випадків інфекційних захворювань.