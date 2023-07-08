Назвав захист Батьківщини "убивством людей за гроші": у Полтаві спалахнув скандал з ухилянтом

У Полтаві спалахнув скандал, героєм якого став злісний ухилянт. Він не лише не хотів брати повістку, а й образив кожного українського захисника.

Ролик із ним розійшовся мережею. Зухвала поведінка чоловіка обурює, а його слова – причина покликати його на розмову до СБУ.

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Відмовився "убивати за гроші"

Власне, спалахнув конфлікт між молодиком і співробітниками ТЦК СП у Полтаві. Словесна перепалка сталася, очевидно, коли горе-героєві хотіли вручити повістку.

Він не лише огризався, а й заявив, що українські військові буцімто "вбивають людей за гроші". І що він цього робити не збирається. На цьому його зухвалість не зупинилася. Він вирішив надалі провокувати військових.

Його попросили пред'явити документи, що є абсолютно законним під час дії воєнного стану. Натомість чоловік вирішив назвати військових "чайками", бо вони обступили його.

Чоловік ображав співробітників ТЦК СП: дивіться відео

Йому нагадали, що військовозобов'язані чоловіки зараз повинні з'явитися до військкомату. На що чоловік вирішив знову щось доводити.

– Не хочу убивати людей за гроші?

– Не людей, а смердючих к***пів, які прийшли загарбати нашу землю.

– А давайте це залишимо і поговоримо про те, що відбувається у нас у місті зараз.

Провокатор не зупинявся. Він почав переходити на особисте, ображаючи військових і звинувачуючи їх у незаконному збагаченні, звертаючи увагу на їхні годинники. Усі його випади настільки обурили представників ТЦК СП, що вони прогнали його. Популярність дуже швидко наздогнала його.



Відкрив окремий інстаграм, щоб принижувати військових / Фото з особистого архіву

Провокатор – місцевий фітнес-тренер

Офіцер ЗСУ Анатолій Штефан ("Штірліц") вирішив зробити горе-героя знаменитим. Він зазначив, що грубіянив до військових 26-річний Роман Заволока. Чоловік працює фітнес-тренером.



Ухилянт працює фітнес-тренером / Фото з особистого архіву

Ромка, гадаєш все так зійде з рук – ні. Рома, коли в ТЦК за повісткою мачо йдеш і вибачення на відео на всіх своїх сторінках будеш розміщувати?

– написав Штефан.

Цікаво, що чоловік у своїх соцмережах намагається виправдати свій вчинок. Мовляв, на нього військові напали і ледь не силою намагалися затягнути до військкомату. Якби все це дійсно так відбувалося, то маємо підозру, що він і не такої "заспівав" би.