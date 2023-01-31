Тримати "тайський батальйон" – дуже непроста річ, – політолог про скандальну поїздку Тищенка

Микола Тищенко потрапив у скандал після того, як журналісти викрили його нібито "робочий візит" до Таїланду. Особливого цинізму ситуації надає те, що зараз нардеп звинувачує ЗМІ у наклепі.

Про це 24 Каналу розповів політолог Микола Давидюк. Він нагадав, що обурення українців викликала поїздка вже колишнього представника фракції "Слуга народу" до Таїланду.

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Там Тищенко нібито мав "покращувати взаємодію з представниками української громади".

"Таїланд – насправді дуже непростий фронт"

Давидюк іронічно зауважив, що у Таїланді нардеп мав багато важливих справ.

"Тримати тайський котел і тайський батальйон – це дуже непроста річ. Це треба ходити по пляжу, взяти з собою помічницю, разом полетіти, це все оплатити", – зазначив політолог.

За версією Тищенка, відрядження у Таїланд під час війни в Україні він оплатив власним коштом. Давидюк зауважив, що це створило нардепу додаткові труднощі, адже у Таїланді все дуже подорожчало.

Туди стільки росіян поїхало, що там ціни виросли в 3 – 4 рази. Це насправді дуже непростий фронт,

– сказав політолог.

Він додав, що на цьому "фронті" ніхто не волонтерить і всі витрати впали на плечі бідолашного Тищенка.

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Тищенко намагається зробити журналістів цапами-відбувайлами

Давидюк зазначив, що якщо говорити серйозно, то дуже дивно, що після усього цього народний депутат намагається зробити цапами-відбувайлами українських журналістів.

Насправді журналісти роблять для держави суперпослугу. Коли правоохоронні органи мовчать, а решта депутатів купують автомобілі на мільйони доларів, сидять в Австрії, на Лазурному узбережжі чи в Дубаї, ні в кого немає питань,

– наголосив політолог.

Давидюк додав, що тільки журналісти звернули увагу на те, що так не має бути.

Безлад у Верховній Раді

За словами Давидюка, дуже важливо оприлюднювати подібні історії про всі закордонні візити народних депутатів та аналізувати, хто і скільки разів де був та з якою метою.

"У парламенті коїться безлад. Верховна Рада стає прикладом того, як не треба робити під час війни. Зрозуміло, що депутатам хочеться жити трішки в іншій реальності, де є Таїланд та Дубай і де можна відпочивати місяцями. Але так бути не може", – сказав політолог.

Він додав, що так само неприпустимі випадки незаконного збагачення окремих народних обранців. Давидюк наголосив, що не може бути так, що під час війни вся країна віддає все, що має, а хтось у цей час набиває собі кишені.

"Наше завдання зараз – перемогти Росію"

Він додав, що зараз перед Україною стоїть вкрай важливе завдання.

Я проти того, щоб розхитувати човен. Наше завдання зараз – перемогти Росію. А всі ці внутрішні історії ми переможемо. Однак, звичайно, потрібно фіксувати всі ці історії, щоб потім НАБУ та інші органи цим зайнялися,

– зазначив Давидюк.

Він додав, що зараз громадянському суспільству потрібно тиснути на народних обранців, аби вони виконували покладені на них функції.

Скандальна поїздка Миколи Тищенка до Таїланду: коротко