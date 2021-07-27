Чай замість "елітного віскі": скандал у магазині Києва виявився постановкою

Підлітки-тіктокери шокували мережу відео, як вони розбивають пляшку дорогого віскі в одному з магазинів столиці. Втім, з'ясувалося, що ці кадри є постановочними.

Діти прийшли до магазину зі своєю пляшкою, в яку попередньо налили чай. Про це розповіла адміністраторка закладу.

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Вона пояснила, що ніяких претензій магазин до хлопців не має, адже насправді вони нічого не розбивали. А лише прийшли й попросили дозволу зняти відео для соцмережі.

Це були діти. Сказали, що розвивають канал у тіктоці. Ми нічого поганого у цьому не побачили,

– підкреслила адміністраторка.

Зазначимо, що раніше оператор згаданого відео опублікував відео, в якому "вибачається" за скоєне. Зі сльозами на очах він пояснював, що у них з другом немає грошей, аби компенсувати вартість розбитої пляшки.

Що відомо про інцидент з розбитою пляшкою "елітного віскі"