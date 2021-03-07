Скандал у Сербії з прослушкою президента набирає обертів: виявилося, що причетне МВС

Членів родини президента Сербії Александара Вучича і самого главу держави прослуховували понад 1,5 тисячі разів. Правоохоронці вже почали розслідування.

Наразі не відомо, з яких мотивів велося прослуховування. Але вже встановили, що до організації злочину причетне вище керівництво місцевого міністерства внутрішніх справ.

Нагадаємо, що ще на початку січня У Сербії заявили про прослуховування президента Вучича

Прослуховування президента Сербії: що відомо про скандал

Наразі багато деталей про ситуацію не повідомляють, але дещо відомо:

Президента Сербії Александара Вучича та членів його сім'ї незаконно прослуховували щонайменше 1572 рази. Ці випадки виявило та підтвердило слідство.

Ці випадки виявило та підтвердило слідство. Розслідування розпочали у міністерстві внутрішніх справ країни, але проблема в тім, що саме МВС причетне до злочину.

Про це заявив міністр оборони Сербії Олександр Вулин у суботу, 6 березня.

Того дня в Белграді відбулося засідання місцевого аналога РНБО (ради національної безпеки та оборони).

(ради національної безпеки та оборони). Після засідання Вулин заявив пресі, що до незаконного прослуховування президента причетні високопоставлені посадовці МВС.

Усіх перевірили на поліграфі. Відразу скажу – вони відповідали на найважливіші питання, і головно це стосується незаконного прослуховування телефонних розмов президента. Це ніколи не повинно повторитися ні з ким у Сербії,

– наголосив міністр оборони.

За його словами, слідство забрали у МВС та передали до прокуратури, відповідальної за розслідування організованої злочинності. Про мотиви прослушки Вучича Вулин так нічого й не повідомив.

Зауважимо, що прослуховування президента в Сербії – це тяжкий кримінальний злочин, який карають за статтею кримінального кодексу про

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