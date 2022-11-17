Він молиться польською чи російською: у Сеймі поставили на місце антиукраїнського депутата

У польському Сеймі вирішили поставити на місце депутата з явно антиукраїнською позицією Гжегожа Брауна. Це зробила віцеспікерка Малгожата Госєвська.

Вона зробила це після того, як він виступив з відверто антиукраїнською тирадою на засіданні 16 листопада. Віцеспікерка нижньої палати парламенту не надто добирала слова, характеризуючи депутата ультраправо партії "Конфедерація". Його вона обізвала "російською онучею".

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Віцеспікерка жорстко пройшлася по депутатові

На жаль, проросійські "консерви" вистрілюють навіть там, де на це найменше чекаєш. Але, на щастя, вони натрапляють на нищівну критику. Саме так сталося з Гжегожем Брауном. Між ним і віцеспікеркою Сейму спалахнула суперечка. Сталася вона на тлі обговорення законопроєктів, які стосувалися змін до закону про податок на окремі фінансові установи, а також закону про державні фінанси.

Брауна обурив той факт, що закон ухвалили у зв'язку з війною в Україні. Мовляв, він хоче зрозуміти, за яких умов Польща зможе повернутися до "нормального життя".

Його тираду віцеспікерка перервала. Вона вимкнула мікрофон депутатові через те, що він вичерпав ліміт своєї промови. І, згідно з протоколом, запросила до трибуни наступного представника парламенту, що неабияк обурило Брауна. Він зауважив, що відповідна поведінка – хамська. Госєвська за словом до кишені не полізла.

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Він ще молиться польською мовою чи вже російською?.. Найбільший хам Республіки Польської – російська онуча! Цей депутат – хам!

– підкреслила вона.

Хто такий Гжегож Браун

У польській мові словосполучення "російська онуча" образливе. З його допомогою висловлюють презирство тим, хто або поширює пропаганду Кремля, або просто діє на користь Росії.

Коротенько пройдемося по самій персоні депутата. Зауважимо, що він відомий своїми відверто проросійськими поглядами. Тож не дивно, що парламентаря регулярно цитують російські ЗМІ.

Додамо, що він був єдиним, хто у січні у Сеймі не проголосував за резолюцію. У ній парламентарі зверталися до ЄС та НАТО, щоб Україна отримала допомогу у війні з Росією.

Крім того, Браун причетний до антиукраїнського мітингу, що відбувся у вересні у Варшаві. Зауважимо, що на нього так ніхто і не прийшов.

Через Росію у Польщі впали ракети

Нагадаємо, що напередодні через російську агресію на територію Польщі впали дві ракети. За попередньою інформацією, мовиться про снаряди С-300, випущені українською ППО.

Відразу ж обмовимося, що світова спільнота, а також самі поляки, не вважають винною у цьому Україну. Усі прекрасно розуміють, що наша держава вимушена була захищатися. Натомість саме Росія завдає масованих, і не тільки, ракетних ударів.

І саме від рук російських військових 15 листопада у Пшеводові загинуло двоє мирних мешканців. Нагадаємо, що цей населений пункт межує з Львівською та Волинською областями. Розташований він за 6 кілометрів від кордону з Україною.

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