"Футбол – це не політика", – Орбан спробував нікчемно виправдатися після скандалу з шарфом

Після того, як Україна та Румунія різко розкритикували появу Орбана зі скандальним шарфом "Великої Угорщини", одіозний політик спробував виправдатися.

Свої "виправдання" прем'єр Угорщини оприлюднив у соцмережах. На думку Орбана, футбол, так би мовити, поза політикою. Усе, що треба знати про скандал з шарфом, розповідає 24 канал.

Зверніть увагу Орбан посягнув на територію України та Румунії: в який скандал вляпався прем'єр Угорщини

Футбол – це не політика. Давайте не вбачати те, чого немає. Збірна Угорщини – команда всіх угорців, де б вони не жили,

– написав одіозний прем'єр Угорщини.

Як Орбан вляпався у міжнародний скандал

20 листопада Орбан відвідав товариський футбольний матч Угорщини та Греції. Зокрема, зустрівся з Балажем Джуджаком, який востаннє зіграв за збірну.

Усе б нічого, якби Віктор Орбан не посягнув на територію України та Румунії. Зокрема, він одягнув шарф з картою "Великої Угорщини" з частинами сусідніх держав у її складі. Зокрема, України та Румунії. Зауважимо, що такий вчинок Орбана не залишився не поміченим.

Це цікаво Скандал з шарфом набирає обертів: у Румунії закликали "ізолювати Орбана"

Як відреагували в МЗС України

У Міністерстві закордонних справ нашої держави жорстко розкритикували дії Орбана. Речник Олег Ніколенко наголосив, що пропагування в Угорщині ідей ревізіонізму не сприяє розвитку українсько-угорських відносин та не відповідає принципам європейської політики.

Очікуємо на офіційні вибачення угорської сторони та спростування зазіхань на територіальну цілісність України,

– підкреслив Ніколенко.

У Румунії закликали ізолювати Орбана

Румунський депутат Європейського парламенту Алін Мітуца наголосив, що це черговий безвідповідальний вчинок прем'єра Угорщини. Та додав, що цей ревізіоністський жест ставить Орбана поряд із Путіним, який теж мріє про зміну кордонів.

Мітуца переконаний, що лідери ЄС повинні ввести санкції та ізолювати прем'єра Угорщини.

Вас може зацікавити – Детальніше про черговий скандал навколо Орбана: дивіться відео