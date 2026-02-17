У Чернівцях писали, що глядачів зачинили на ключ у кінозалі: що кажуть у "Сінема Сіті"
- У Чернівцях місцева жителька стверджувала, що глядачів зачинили на ключ у кінозалі "Сінема Сіті" під час сеансу.
- У "Сінема Сіті" спростували це, заявивши, що двері обладнані системою "антипаніка", яка дозволяє вільний вихід, та ініціювали внутрішню перевірку.
У Чернівцях розгорівся скандал у кінотеатрі "Сінема Сіті". Місцева жителька стверджувала, що глядачів зачинили на ключ у кінозалі під час сеансу, через що вони нібито не могли вийти.
У компанії, яка опікується мережею кінотеатрів, уже відреагували на допис чернівчанки. Про це пише "Чернівецький промінь".
До теми У Чернівцях чоловік кинув гранату посеред вулиці, травмувавши 3 людей
Що писала чернівчанка про інцидент у кінотеатрі?
Про інцидент у соцмережі Threads написала чернівчанка Вікторія. Жінка зазначила, що 15 лютого в ТРЦ "Буковина Мол" у кінотеатрі "Сінема Сіті" під час сеансу двері залу були зачинені на замок, а працівників поруч не було.
Неможливо було вийти, ні якщо комусь стало погано, ні до вбиральні. Біля дверей зібралося 5 – 6 людей, номеру для зв'язку не було, гаряча лінія ТРЦ не відповідала,
– розповіла Вікторія.
Вона також підкреслила, що ситуацію вдалося розв'язати лише через відділ оренди, завдяки працівниці.
"Вважаю, що закривати людей у залі неприпустимо, особливо в умовах війни, в паніці працівники можуть просто забути за людей", – наголосила чернівчанка.
Як прокоментували ситуацію у "Сінема Сіті"?
У мережі "Сінема Сіті" спростували інформацію про зачинення залу у кінотеатрі у Чернівцях. У компанії зауважили, що персонал кінотеатру завжди лишає кінозали відчиненими без обмеження можливості вільного виходу відвідувачів у будь-який час.
Після початку сеансу двері причиняються з метою забезпечення якісного споживання контенту: яскравість картинки та звуку. При цьому, всі двері кінозалів обладнані світовою системою безпеки "антипаніка", яка передбачає можливість вільного відкриття дверей зсередини у будь-який момент. Для відкриття необхідно натиснути на горизонтальну ручку – після цього двері автоматично відчиняються,
– пояснили в адміністрації.
Після повідомлення про можливий інцидент працівники кінотеатру перевірили ситуацію та заявили про відсутність технічних несправностей. Також у мережі ініціювали внутрішню перевірку.
"Додатково ініційовано внутрішню перевірку для з'ясування всіх обставин ситуації. Проведені повторні тести підтвердили справність системи "антипаніка" у всіх кінозалах", – додали у кінотеатрі.
У "Сінема Сіті" також підкреслили, що кожна зала має три евакуаційні виходи, а працівники двічі за сеанс перевіряють перебіг показу на предмет комфорту та безпеки гостей.
У Чернівцях 37-річний чоловік викрав дитину
У Чернівецькій області 11 лютого стало відомо про зникнення 13-річної дівчинки, на ім'я Юлія Волощук. Дитина не повернулася додому після прогулянки, після чого про зникнення батьки повідомили у поліцію.
Згодом стало відомо, що Юлію викрав 37-річний чоловік, який заманив її в авто й утримував проти її волі. Цього чоловіка затримали правоохоронці та повідомили йому про підозру.
Саму дитину, як повідомили пізніше, шукали понад 40 годин. Чоловік не лише незаконно позбавив волі дитину, але ще й викрав її особисті речі та мобільний телефон, які згодом викинув з автівки.