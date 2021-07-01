За корупцію оточення Порошенка заплатить кожен українець, – "слуга народу" про Sky Mall

Естонські інвестори вимагають, аби Україна виплатила компенсацію у 750 мільйонів доларів. Все через те, що Україна не розслідувала факти рейдерства у справі про київський торговий центр Sky Mall.

Про це в інтерв'ю у програмі "Перехресний допит" заявила заступниця голови фракції "Слуга народу" Галина Янченко. Вона наголосила, що до скандалу довкола Sky Mall нібито причетне оточення п'ятого Президента України Петра Порошенка.

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"Ця справа дуже довга і триває 8 – 10 років, вона не розслідувалася за часів Порошенка, адже там у корумпуванні було залучене його найближче оточення", – зазначила нардепка.

Інвесторам увірвався терпець, – Янченко

Естонським інвесторам увірвався терпець саме через те, що справу так довго затягують. Вони подали позов у Вашингтонський суд, у якому просять відшкодувати збитки у сумі 750 мільйонів доларів.

Це означає, що за корупцію в оточенні Порошенка заплатить кожен українець. Ми з вами, які не причетні до цих злодіянь, будемо змушені теж заплатити,

– зазначила вона.

Янченко: Україна отримає величезну пляму на репутації

Також нардепка наголосила на тому, що окрім втрат у бюджеті держава матиме й інші наслідки, якщо програє міжнародний арбітраж.

Україна отримає величезну пляму на репутації і знищений інвестиційний імідж,

– додала Янченко.

Необхідно вручити підозри, – нардепка

За словами Янченко, на врегулювання питання є лише 6 місяців.

"Я вважаю, що в України є шанс не допустити початку міжнародного арбітражу. Зробити це дуже просто – треба вручити підозри усім фігурантам рейдерського захоплення Sky Mall. Прізвища відомі, про них знають в Офісі генпрокурора", – запевнила вона.

Янченко пропонуватиме міністру юстиції зібрати круглий стіл, на якому будуть присутні правоохоронні органи та представники Офісу генпрокуратура. Нардепка сподівається, що у такий спосіб вийде "зрушити справу з мертвої точки".

Скандал довкола Sky Mall: що відомо