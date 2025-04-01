У Києві таксист Bolt напав на клієнтку через зауваження щодо російської мови

У Києві водій компанії Bolt облаяв, висадив клієнтку з машини, і напав на неї після зауваження щодо російської мови. Таксиста вже заблокували у сервісі.

Про це hromadske повідомила координаторка акції на підтримку полонених у Чернігові та Рівному Іванна Грищенко, яка і була клієнткою Bolt, передає 24 Канал.

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Що відомо про конфлікт з таксистом Bolt

Іванна Грищенко зазначила, що зранку 26 березня вона поспішала на акцію нагадування про хвилину мовчання від ГО "Вшануй" поблизу станції метро "Арсенальна".

Дівчина замовила таксі, однак авто прибуло пізніше, аніж було вказано у застосунку Bolt. Саме тому вона попросила водія їхати швидше, що водій, на думку Іванни, сприйняв як заклик до порушення дорожнього руху. Таксист відповів їй російською: "Дівчино, за Законом України...". Водночас Іванна зауважила, що за законом він мав би говорити на роботі українською.

Після цього водій зупинив машину та попросив її покинути салон. Він заявив, що говорить "рідною мовою", маючи на увазі російську. На що дівчина сказала: "Питань немає, берете валізу і їдете в Росію. Розмовляти рідною мовою. І жодні закони вам не заборонять".

Тоді, стверджує активістка, він розвернувся до неї й сказав: "Та завали єб*ло бл*дь… Вийшла з машини, падаль". Коли вона покидала автівку, то знову заговорила про українську мову, а водій, лаючись, вирішив вийти за нею.

Він зрозумів, мабуть, що мати не діють. Взяв мене за лице і почав трусити, кричачи на всю вулицю: "Я тебе навчу розмовляти. Сволото. Падаль",

– розповіла Іванна.

Чоловік хотів зробити так удруге, але після вимоги Іванни не чіпати її, той повернувся у машину.

Жінка звернулася до Bolt і компанія надала їй інструкції, як зробити так, щоб поліція отримала від них дані водія. Там пообіцяли, що дівчина більше не їздитиме з ним. Також Іванна написала заяву до поліції.

Заява, написана Іванною Грищенко / фото надане hromadske

Bolt відреагував на конфлікт та заблокував водія

У коментарі, наданому 24 Каналу, компанія Bolt висловила жаль, що клієнтка отримала неприємний досвід під час поїздки. Там зауважили, що серйозно сприймають будь-які скарги на поведінку водіїв.

Безпека всіх пасажирів і водіїв є нашим найвищим пріоритетом. Bolt не терпить фізичного, вербального насильства або грубої поведінки. Акаунт водія було одразу заблоковано без можливості відновлення. Компанія Bolt готова співпрацювати з поліцією і надавати їй всю необхідну інформацію по цьому випадку,

– вказали у пресслужбі.

Bolt зазначає, що у разі надходження звернень щодо поведінки водіїв компанія ретельно вивчає ситуацію та зв’язується з усіма учасниками інциденту. Залежно від випадку, опису проблеми пасажиром, історії та рейтингу водія, ми вирішуємо, як діяти в тій чи іншій ситуації. В деяких випадках ми обмежуємося попередженням і роз’ясненням. Якщо ж ситуація є загрозливою для пасажирів, то акаунт водія, на якого надійшла скарга, одразу блокується. Такі водії більше не мають права здійснювати поїздки на платформі Bolt.

Аби покращити якість та безпеку сервісу, компанія рекомендує користувачам звертатися до нашої служби підтримки через додаток, що дозволяє нам фіксувати, розслідувати обставини і вживати всіх можливих заходів для того, щоб подібне не повторилося.