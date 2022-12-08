Доведеться довго "відмиватися", – політолог про скандал довкола російського телеканалу "Дождь"

Російський нібито опозиційний телеканал "Дождь" опинився в епіцентрі скандалу. Після усього, що сталося, проєкту буде дуже важко існувати далі.

Про це 24 каналу розповів політолог Володимир Фесенко. За його словами, після заяви ведучого "Дождя" про підтримку російських мобілізованих з'явилася версія про те, що це – цілеспрямована провокація.

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Як зазначив Фесенко, ведучого могли підкупити або використати іншим чином для того, аби "Дождь" позбавили ліцензії. Однак цей сценарій не підтвердився.

"Судячи з усього, там якісь внутрішні проблеми. Там і раніше існували розбіжності у колективі", – зауважив політолог.

Настрої на телеканалі після скандалу

За його словами, тим працівникам телеканалу, які підтримують путінську агресію проти України, варто було б поїхати в Росію і допомагати армії там. Однак, як стверджує Фесенко, частина журналістів телеканалу справді має опозиційні погляди та засуджує війну проти України.

Я спілкувався з представниками "Дождя" з цього приводу. Я процитую їхні слова: "Нам доведеться довго "відмиватися" від цього",

– зазначив політолог.

Він додав, що хоча б частина людей розуміє, що те, що сталося, є неприпустимим для репутації телеканалу.

"Сумний фінал "Дождя"

Фесенко вважає, що телеканал, який позиціював себе як опозиційний, навряд чи зможе виплутатися зі скандалу.

Це фінал "Дождя" у тому вигляді, у якому він існував. Телеканал не витримав випробувань цією війною та внутрішньою кризою. Це сумний фінал цього проєкту,

– сказав політолог.

Він додав, що зараз журналісти, які мають свою громадянську позицію проти путінського режиму та ганебної війни Росії проти України, можуть піти 2 шляхами:

Продовжувати свою професійну діяльність самостійно.

Або ж створити якийсь новий проєкт.

Володимир Фесенко розповів про ситуацію довкола телеканалу "Дождь": дивіться відео

Вплив на російську опозицію

Скандал довкола "Дождя" вплинув на російську опозицію. Як розповів Фесенко, там почалося з'ясування стосунків.

Є різні позиції. Хтось підтримує телеканал, хтось виступає проти журналістів. Ця ситуація є індикатором внутрішніх проблем та хвороб російської опозиції,

– сказав політолог.

Він додав, що скандальна ситуація з телеканалом зіграла на користь Кремля. Адже російська влада використовуватиме цей приклад для критики всієї російської опозиції.

Скандал довкола "Дождя": коротко