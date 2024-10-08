Крупа задекларувала майже 2 мільйони гривень: серед голів МСЕК це не найбільша сума, – ЗМІ

Підозрювана у незаконному збагаченні очільниця Хмельницької обласної МСЕК Тетяна Крупа задекларувала 2 мільйони гривень. Однак це не найбільша сума серед голів медико-соціальної експертної комісії.

Про це повідомили журналісти видання "Слово і Діло". Там проаналізували декларації керівників обласних центрів МСЕК за даними YouControl та Єдиного державного реєстру декларацій.

До теми На Волині поліція перевірить рішення МСЕК і ВЛК на тлі корупційного скандалу на Хмельниччині

Які суми задекларували очільники обласних МСЕК

Тетяна Крупа, голова Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК), офіційно задекларувала заробітну плату за 2023 рік у розмірі 597,3 тисячі гривень, а також додатковий дохід на загальну суму майже 1,4 мільйона гривень.

У своїй декларації Крупа вказала зарплату за сумісництвом у розмірі 64,2 тисячі гривень, дивіденди у розмірі 305,5 тисячі гривень, пенсію у розмірі 166 тисячі гривень та дохід від надання майна в оренду на загальну суму 143,9 тисячі гривень.

За даними журналістів, найменшу зарплату за 2023 рік задекларувала керівниця МСЕК у Вінницькій області Юлія Даниленко – 221,5 тисячі гривень. Однак вона має найбільшу суму інших доходів – 5,5 мільйона гривень. Це дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав – 3,1 мільйона гривень, від відчуження цінного майна – 1,7 мільйона гривень, інше – 737,4 тисячі гривень.



Які суми задекларували голови обласних МСЕК в Україні / Інфографіка "Слова і Діла"

У своїй декларації Володимир Решота, голова МСЕК у Львівській області, вказав заробітну плату у розмірі 449,1 тисячі гривень. Крім того, він задекларував понад 4 мільйони гривень інших доходів, які містять пенсію та приблизно 3,9 мільйона гривень, отриманих за договором про переведення боргу з використанням майна.

А от голови МСЕК у Чернівецькій та Харківській областях повідомили про менші доходи. Вікторія Біволаріу задекларувала зарплату в 366,5 тисячі гривень, а Ігор Зінов'єв – 287,2 тисячі гривень, не вказавши жодних додаткових доходів.

До слова, голові Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі, яку підозрюють у незаконному збагаченні, обрали запобіжний захід. Її помістили під варту на 60 діб з можливістю внесення застави у сумі 500 мільйонів гривень.