Працюють медіакілери, – "Тихоход" сказав, що стоїть за гучним скандалом з "Асгардом"

Після того, як бійці підрозділу "Асгард" звинуватили Олександра Дмітрієва у тому, що він віддавав накази без повноважень та принижував військових, з'явились нові звинувачення. У них мовиться про те, що система "ОЧІ" є неякісною, її потрібно прибрати і замінити системою "Вежа".

Автор і керівник проєкту "ОЧІ" Олександр Дмітрієв "Тихоход" розповів 24 Каналу, що звинувачення проти нього стали підводкою для знищення проєкту. Він назвав це медіакілерством, спрямованим на знищення системи, яка допомагає Збройним Силам України некомерційним шляхом.

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Що стоїть за гучним скандалом з "Асгардом"

Автор і керівник проєкту "ОЧІ" розповів, що саме звинувачення щодо системи і було метою інформаційного нападу на нього. Усі меседжі у проплачених пабліках, каналах та публікаціях приводили саме до цього.

Громадський діяч Віталій Шабунін заявив, що він, начебто, має на мене компромат і тоді, якщо ми відключимо систему "ОЧІ", компромату не буде. Це прямий шантаж. Він у цьому проговорився у своїй публікації. Я поважаю думку кожного, але не відверту брехню,

– зауважив Дмітрієв.

Він пояснив, що система "ОЧІ" була розроблена за підтримки різних людей виключно для того, щоб Україна у війні мала технологічні переваги. Систему передали Збройним Силам на безоплатній основі. Тепер ця система є офіційною власністю українських військових.

Ніякої комерції чи інших витрат на користь когось в цій системі не було, такого задуму навіть не існувало,

– зазначив автор і керівник проєкту "ОЧІ".

За його словами, копією цієї системи є система "Вежа". На її розробку пішли кошти військовослужбовців, яких залучають до розробки та дублювання таких систем.

Через те, що "ОЧІ" легалізовані, передані Збройним Силам та скоро почнуть розповсюджуватись, їх потрібно було швидко "збити" способом дискредитації автора та керівника проєкту.

Ми чекали, що дискредитація буде командира підрозділу ("Асгард" – 24 Канал), бо теж казали, що будуть якісь аудіозаписи. Напевно, знайшли лише аудіозапис лише про мене, що можна було якось сфабрикувати. Я впевнений, що скоро всі дізнаються, хто був до цього причетний, хто моделював цей "замах". Працювали медіакілери,

– сказав Дмітрієв.

Медійна атака, за його словами, була дуже гарно спланована та ефективна. Вона працювала на його знищення, а через його знищення і на знищення проєкту "ОЧІ". Автор і керівник проєкту наголосив, що він постарається, щоб усі, хто був причетний до цього, несли відповідальність. Дмітрієв пояснив, що метою цих медіакілерів було зіпсувати репутацію проєкту "ОЧІ", як колись було і з іншими системами.

Довідка. Раніше бійці підрозділу "Асгард" у складі Сухопутних військ ЗСУ заявили, що Олександр "Тихоход" Дмітрієв, який представлявся радником командувача Олександра Павлюка, без повноважень віддавав накази, принижував і погрожував. Військові підготували звернення до командування з вимогою роз'яснити статус і повноваження Дмітрієва, який заперечив звинувачення.

"Усі ефективні люди рано чи пізно підпадають під це медійне кілерство, їх роблять токсичними або створюють штучні умови, щоб їх дискредитувати", – додав він.

Комунікація з людьми, які намагались це зробити, відбувається у вигляді депутатських запитів, численних перевірок, пропозицій щодо втручання у діяльність подібних систем. Прямої ж комунікації немає.

Це процес на знищення спроможностей країни, глибше в це занурюватись не будемо. Єдине, що скажу, нічого у вас (медіакілерів – 24 Канал) не вийде. Ми йдемо до перемоги, яку ми будемо отримувати максимально ефективними інструментами,

– підкреслив Дмітрієв.

Нагадаймо, "ОЧІ" – проєкт розвідувальних і ударних безпілотників, створений українцями у березні 2022 року. Основою стали оператори БпЛА – це "очі" ЗСУ, які ведуть супровід та підготовку наземних операцій і забезпечують роботу свого підрозділу.