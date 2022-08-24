Проблема не в сексуальних асоціаціях: що не так з "тризубом" Мінкульту

Скандал навколо флешмобу з жестом тризуба від Banda Agency та Мінкульту рознісся по багатьох соцмережах. Організатори пропонували показати до Дня Незалежності тризуб на пальцях, який мовою жестів символізував букву "Н", тобто "незалежність", але українці розгледіли в цьому сексуальний підтекст.

Проблема не в сексуальних асоціаціях

Експерти кажуть, що проблема не в тому, що цей жест з чимось асоціюється, а в тому, що такий символ незалежності вже є. Про це 24 каналу розповів письменник, співзасновник проєкту "Твоя підпільна гуманітарка" Остап Українець.

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За його словами, основна проблема флешмобу полягає в тому, що люди, які перебувають поза контекстом української культури, які не знають про існування жестового тризуба, намагаються вносити щось нове там, де старе вже є.

І там, де завдання Мінкульту, яке очевидно, це все і ініціювало, популяризувати те, що є. Побічний ефект виявився саме таким – набагато більше людей про так званий "тризуб" Чорновола. Але так сталося не зусиллями Мінкульту, а всупереч їм,

– пояснює письменник.

На його думку, питання не в асоціаціях з сексуальною поведінкою, які викликав цей жест, а більше з християнською іконографією. Бо цей жест показує Ісус Христос.

"Проблема не в тому, що цей жест з чимось асоціюється, а в тому, що такий символ незалежності вже є. І коли хтось починає підмінювати усталений символ на культурний симулякр та робить вигляд, що його не існує, це багато що каже про того, хто замовляє таку ініціативу", – відповів він.

Про вибачення від Banda Agency

Остап Українець каже, що агенція цим не обмежилася, там є ці два слова (вибачення) на картинці, і до неї є підпис з ще цікавішим формулюванням.

Тобто вони кажуть, що про**али, а далі пояснюють, чому прийняли таке рішення. Мовляв, на прохання деяких зірок, які необдумано на це підписалися та попросили видалити картинки з ними. Але це не вибачення,

– вважає він.

Письменник каже, що Banda Agency, яка це створила заявила, ніби знаменитості, які це створили, тепер проти, тому вони намагалися дистанціюватися від цієї ситуації і зробити вигляд, що нічого не було.

На його думку, це не вибачення, це розуміння, що вони налажали, і про це не треба говорити. "Це абсолютно не вибачення. Це не демонструє розуміння проблеми чи рефлексії над власною поведінкою", – відповів він.

Письменник зазначив, що це ж не перший раз, коли Banda Agency потрапляє в скандал з айдентикою. Остап Українець нагадав про попередній інцидент з Banda Agency. Так, за його словами, раніше відомство намагалося запрошувати до роботи сепаратистів. В інтернеті є безліч інформації про це, бо скандал був гучним.

Мінкульт завжди "викочує" щось, що зробили їхні агенції, і пропонує цю айдентику українцям без обговорень чи конкурсів. І якщо обурення достатньо гучне, тоді це тихо прибирають і роблять вигляд, що цього не було. В іншому випадку, цю айдентику залишали,

– розповідає він.

За словами письменника, це повний тоталітаризм в культурі. "Нам намагаються призначити айдентику згори… Замість обговорень, голосувань чи відкритого конкурсу для тих, хто розробляє цю айдентику, ми маємо домашню студію, яка робить на замовлення". – зазначив він.

Українець додав, що скільки б разів ця агенція не потрапляла у скандали, вона під протекцією Мінкульту, альтернативи немає. "А як тільки здіймається критика, вони просто видаляють всі свідчення скандалу. Це їхня стратегія з 2019 року", – відповів він.

Остап Українець пояснив, що не так з жестом "тризуба" Мінкульту: відео



До слова, у Banda Agency наголосили, що знайти абсолютно новий жест без асоціацій неможливо. Після хейту в коментарях вони зрозуміли, що "сила тризубу Чорновола є беззаперечною", але вони пропонують використовувати той жест тризуба, який кому подобається.

Також у "Банді" вже видалили допис з фотографіями зірок та опублікували пост-пояснення. Згодом вони опублікували ще один "креативний" допис зі словами "Вибачте, про*бали".

На скандал також відреагували в інстаграмі Мінкульту, назвавши символ тризубу Чорновола – єдино правильним жестом.

Раніше рекламна агенція Banda Agency вже потрапляла у скандал через співпрацю з російською компанією SETTERS у 2021 році. Раніше у своєму офісі працівники SETTERS розміщували прапор "новоросії".