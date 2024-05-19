Застосували силу до пасажира маршрутки: в Одеському ТЦК засудили дії своїх працівників

В Одесі стався інцидент за участю працівників ТЦК, які застосували силу до пасажира маршрутки. Керівництво обласного центру комплектування стверджує, що причетних уже притягнули до дисциплінарної відповідальності.

Зазначимо, що станом ранок 19 травня Одеський обласний ТЦК та СП видалив допис щодо інциденту в громадському транспорті 16 травня. Однак чимало українських ЗМІ встигли поширити публікацію та зробити скриншоти, – інформує 24 Канал.

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Скандал у маршрутці за участі ТЦК

Відео інциденту, що відбувся 16 травня в одеському громадському транспорті, викликало резонанс у соцмережах. На кадрах видно, як люди в уніформі витягують чоловіка з автобуса.

Неправомірні дії ТЦК щодо пасажира одеської маршрутки: дивіться відео

Одеський обласний ТЦК відреагував на інцидент, засудивши дії своїх співробітників. У центрі комплектування констатували: відповідних осіб притягнули до дисциплінарної відповідальності.

Військовослужбовці ТЦК та СП, що припустилися порушень норм та порядку спілкування із громадянами під час виконання службових обов'язків, притягнуті до дисциплінарної відповідальності.

В установі наголосили, що така поведінка є неприпустимою і вони систематично працюють над підвищенням дисципліни серед особового складу.

Ми засуджуємо таку поведінку, системно провидимо роботу з особовим складом щодо неприпустимості застосування фізичної сили та нецензурної лайки. Однак очевидним є людський фактор та зайва емоційність, як в поведінці військових, так і в діях цивільних громадян.



Реакція Одеського обласного ТЦК на інцидент в транспорті / Скриншот "Антикор"

Одеський ТЦК згадав, що з 18 травня набули чинності оновлення мобілізаційного законодавства. Відповідно до них, громадяни повинні мати при собі облікові документи, а військовослужбовці ТЦК отримують право їх перевіряти.

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Не так давно у Чернівецькому обласному ТЦК та СП повідомляли, що в селі Чорногузи стався напад на працівника центру комплектування. Це відбулося, коли працівник Вижницького районного центру комплектування здійснював оповіщення. Як заявили в ТЦК, група цивільних заблокувала автомобіль військового, після чого той змушений був вистрелити в землю.