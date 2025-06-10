Шукали вразливі місця та ППО: Зеленський про шпигунську діяльність Угорщини

Володимир Зеленський розкрив деталі шпигунської діяльності Угорської військової служби національної безпеки на Закарпатті. Попередні подібні інциденти вирішувались "тихо", але нинішню справу оприлюднили через наявність додаткових доказів.

Це не перший випадок втручання Будапешта у внутрішні справи України. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю угорському виданню Válasz, передає 24 Канал.

Читайте також Угорщина цікавилася розташуванням ППО та військових підрозділів на Закарпатті, – Зеленський

Зеленський про шпигунський скандал

Президент України підкреслив, що шпигунів Угорської військової служби національної безпеки (KNBSZ) цікавили "вразливі місця" в українсько-угорському прикордонному регіоні та інформація про розгортання зенітно-ракетної системи С-300.

Я не кажу, що Будапешт чогось хоче, але якщо ні, то для кого він збирає інформацію? Я запитав у представників НАТО, чи зверталися вони до угорців із проханням зібрати дані з таких питань. Вони відповіли, що ні,

– повідомив президент.

Угорщина вкотре втручається у справи України

Президент додав, що це не перший випадок втручання Угорщини у внутрішні справи України. Більшість таких випадків раніше, за словами глави держави, вирішувалися "тихо, між собою". Зокрема йдеться про зупинку незаконної видачі угорських паспортів на Закарпатті.

Однак, нинішню справу щодо агентурної мережі KNBSZ оприлюднили через наявність додаткових фото- та відеодоказів.

У нас є все, що є в нашому розпорядженні. Це включає те, як KNBSZ розплачувалася за свої розвідувальні активи. Ми все задокументували,

– наголосив він.

До слова, Володимир Зеленський заявив, що Угорщина збирала інформацію про розташування українських систем протиповітряної оборони та про ставлення мешканців Закарпаття до ймовірної присутності угорських "миротворців". На думку президента України, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан використовує нашу державу у своїх виборчих цілях, що несе небезпечні наслідки.