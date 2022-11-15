Тхне від тих, хто його зневажає, – Кулеба підтримав бійця, якого вигнали з поїзда
Джерело:Дмитро Кулеба
Український захисник їхав до Києва у відпустку. Військового, який повертався зі служби, вигнали в тамбур, бо від нього буцімто "погано пахло".
Солдат військової частини А7107 Віктор Якименко їхав до родини поїздом "Дніпро – Київ" №731 ("Інтерсіті"). На військового поскаржились два чоловіки, які сиділи поруч. Вони заявили, що від захисника "погано пахне".
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Як відреагував Кулеба
Міністр закордонних справ, засуджуючи скандал з Укрзалізницею, згадав випадок зі свого життя. У 2008 році Кулеба летів внутрішнім рейсом у США між двома штатами. За його словами, коли всі зайняли свої місця, стюардеса оголосила про те, що на борту перебувають четверо військових, які повертаються додому з війни. Вона закликала подякувати їм за службу оплесками.
Кулеба запевнив, що аплодували всі пасажири літака. Це був дуже людяний жест вдячності. Швидше за все, солдати поверталися у той час з Іраку. Але навіть різне ставлення в американському суспільстві до тієї війни не вплинуло на шану до військових.
За словами міністра, солдат заслуговує на повагу безвідносно до будь-якого контексту: політики, соціального статусу, культурних, естетичних чи ароматичних переконань.
В Україні повага до солдата має бути поза будь-яким контекстом, якщо ти українець і це український солдат,
– пише Кулеба
Дмитро Кулеба висловив свою вдячність та повагу до українського солдата, Віктора Якименка. Він побажав йому гарно провести відпустку з рідними, до яких він повернувся з Донбасу.
За словами посадовця, проблема була аж ніяк не в працівниках УЗ, а якраз в сусідах військового, яким щось там нібито "тхнуло". Він вважає, що чоловіки не пройшли перевірку та людяність та повагу.
Кулеба наголосив, що тхне не від солдата, а від тих, хто його зневажає. Наша спільна справа – виховати в суспільстві принаймні таку ж повагу до наших солдатів, яку виховали у США щодо своїх.
Військовослужбовця вигнали з вагона: що відомо
- 14 листопада Укрзалізниця потрапила у черговий скандал. Провідники потягу вигнали військовослужбовця у тамбур нібито через поганий запах.
- У компанії заявили, що розібрались у ситуації. Військовому як вибачення запропонували компенсувати квиток на поїзд та придбати ще один.
- У соцмережі обурились цим випадком. Українці просять Укрзалізницю звільнити цю провідницю, зробити для військового безкоштовний проїзд на все життя та відправити провідників на передову.
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