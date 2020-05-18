Скандал в Укрзалізниці: керівництво швидкісної філії УЗ усунули від роботи – деталі

Керівництво філії Укрзалізниці – "Українська залізнична швидкісна компанія" (УЗШК) усунули від роботи. Причина – їх підозрюють у нечесній діяльності. В Укрзалізниці, зі свого боку, пообіцяли якнайшвидше перезапустити відбір постачальника харчування для швидкісних поїздів.

Що відомо про звільнення керівництва УЗШК

Рішення щодо керівництва УЗШК ухвалив виконувач обов'язків керівника Укрзалізниці Іван Юрик. За його словами, це сталося удень 18 травня. Про це Юрик написав у фейсбуці.

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На жаль, добропорядність – не завжди головні чесноти окремих "працівників" компанії. Укрзалізниця швидко перезапустить відбір постачальника харчування для швидкісних поїздів. Щодо попередніх відборів, департамент безпеки проводить службову,

– зазначив керівник Укрзалізниці.

Він додав, вже зрозуміло, що попередні відбори було організовано неналежним чином. Тому під час проведення нового аукціону компанія врахує ті недоліки, "які сьогодні стали очевидними".

"Адже окрім доходу для Укрзалізниці, нам важливо забезпечити належний рівень сервісу пасажирам. Особисто проконтролюю, щоб конкурс пройшов відповідно до чинного законодавства та максимально публічно", – зауважив Юрик.

Також він сподівається, що у підсумку:

Укрзалізниця отримає найвигідніші умови співпраці,

клієнти компанії (пасажири) – якісну продукцію та високий рівень сервісу.

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Коротко про скандал навколо УЗШК