Скандал в Укрзалізниці: керівництво швидкісної філії УЗ усунули від роботи – деталі
Керівництво філії Укрзалізниці – "Українська залізнична швидкісна компанія" (УЗШК) усунули від роботи. Причина – їх підозрюють у нечесній діяльності. В Укрзалізниці, зі свого боку, пообіцяли якнайшвидше перезапустити відбір постачальника харчування для швидкісних поїздів.
Що відомо про звільнення керівництва УЗШК
Рішення щодо керівництва УЗШК ухвалив виконувач обов'язків керівника Укрзалізниці Іван Юрик. За його словами, це сталося удень 18 травня. Про це Юрик написав у фейсбуці.
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На жаль, добропорядність – не завжди головні чесноти окремих "працівників" компанії. Укрзалізниця швидко перезапустить відбір постачальника харчування для швидкісних поїздів. Щодо попередніх відборів, департамент безпеки проводить службову,
– зазначив керівник Укрзалізниці.
Він додав, вже зрозуміло, що попередні відбори було організовано неналежним чином. Тому під час проведення нового аукціону компанія врахує ті недоліки, "які сьогодні стали очевидними".
"Адже окрім доходу для Укрзалізниці, нам важливо забезпечити належний рівень сервісу пасажирам. Особисто проконтролюю, щоб конкурс пройшов відповідно до чинного законодавства та максимально публічно", – зауважив Юрик.
Також він сподівається, що у підсумку:
- Укрзалізниця отримає найвигідніші умови співпраці,
- клієнти компанії (пасажири) – якісну продукцію та високий рівень сервісу.
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Коротко про скандал навколо УЗШК
- 14 травня в Укрзалізниці відбувся аукціон з визначення майбутнього постачальника харчування для пасажирів "Інтерсіті" та "Інтерсіті +".
- Перемогу в конкурсі здобула маловідома компанія "Грінед", яка запропонувала на аукціоні щомісячну винагороду УЗШК у розмірі 4,025 мільйона гривень.
- Ця сума є лише на 25 тисяч гривень більшою, вніж у найближчого конкурента – компанії Wog Cafe.
- Wog Cafe надавала послуги харчування пасажирам УЗШК з 2016 року.
- Ще одним учасником торгів була компанія Socar.
- А "донька" австрійської компанії "До Енд Ко" і зовсім залишила конкурс ще під час торгів. Її представники заявили, що те, що відбувалося на конкурсі, не мало нічого спільного з економікою та якістю обслуговування.
- Компанія "Грінед", за інформацією УНН, своєю перемогою зобов'язана В'ячеславу Горбатку, який раніше вже забезпечив перемогу в тендері на обслуговування пасажирів VIP-терміналу аеропорту "Бориспіль" компанії "Тілі Лтд". У той час він у "Борисполі" очолював службу закупівель.
- До останнього часу Горбатко в структури Укрзалізниці був начальником Управління ресурсного забезпечення УЗШК. Також він входив до складу конкурсної комісії скандального тендеру.
- Після резонансу нардепи викликали очільника Мінінфраструктури Владислава Кликлія на засідання підкомітету залізничного транспорту Верховної Ради. Парламентарі вимагають пояснень, на якій підставі перемогла компанія без історії та досвіду в обслуговуванні багатомільйонного пасажиропотоку.
- Конкурс з визначення постачальника послуг харчування для пасажирів "Інтерсіті" було оголошено ще наприкінці минулого року.