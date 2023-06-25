Кричали "ганьба" родичам загиблого Героя після панахиди: віряни УПЦ МП влаштували ганебну акцію

Не всі парафіяни УПЦ МП змирилися з тим, що церкви та храми масово почали переходити до ПЦУ. Бажаючи показати своє невдоволення вони 23 червня вдалися до ганебної провокації під стінами Свято-Воскресенського храму у Красилові, що на Хмельниччині.

Щоб показати, як сильно вони "не хочуть ПЦУ", прихильники УПЦ МП вирішили натовпом покричати "Ганьба". Покричати після панахиди за загиблим Героєм України, який віддав життя за свободу кожного з нас, вслід його родичам та побратимам. Ба більше, горланили вони у день жалоби за загиблим захисником, пише 24 Канал.

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"Відстоювали" російську церкву у день жалоби

Зауважимо, що біля воріт храму зібрався цілий натовп. І про "ганьбу" люди у ньому кричали не священнослужителям ПЦУ, а саме військовим, які саме виходили з храму після прощання із загиблим у бою воїном.

Лише коли близькі та рідні загиблого пройшли повз, натовп почав кричати "Ми не хочем ПЦУ", ніби пояснюючи таким чином причину акції.

Цю обурливу поведінку зняв та виклав у мережу блогер, учасник бойових дій Олександр "Гром" Грамарчук. Дії прибічників УПЦ МП він назвав "якимось сюром".

Це якийсь сюр…В Красилові (Хмельницька область) прихожани РПЦ кричали "ганьба!" військовим і родичам загиблого Героя, які виходили з храму після панахиди за загиблим, яку проводила ПЦУ,

– написав Олександр "Гром" Грамарчук.

Ганебна поведінка парафіян: відео

В Красилові (Хмельницька область) шанувальники росіянської церкви кричали ганьба військовим і родичам загиблого воїна, які виходили з храму після панахиди за загиблим, яку проводила ПЦУ. Ви що там, страх втратили зовсім?

– відреагував Ігор Лаченков.

На таку обурливу поведінку парафіян УПЦ МП відреагували й у парафіяльній раді Свято-Воскресенського храму. Там припустили, що такі "відчайдушні" борці за свою церкву, вочевидь, дуже хочуть "руського миру", "бо про їх подвиги та досягнення пишуть у московських ЗМІ".

Виявляється, московити ще ближче ніж ми думали… вони ходять нашими вулицями, і діють путінськими методами. Вони кричать "Ганьба" вслід тим, хто захищає їх мир та спокій, вони називають наших загиблих Воїнів-захисників – "псевдо Героями, які служать сатаністам", вони кричать, що не хочуть ПЦУ,

– зазначив голова парафіяльної ради.

Він закликав нікому не дати "окупувати наші душі" та 25 червня запросив до храму "на спільну молитву за українських воїнів та мир і спокій на українській землі".

Проводжали в останню путь солдата кулеметного взводу

Як зазначили на фейсбук-сторінці міста Красилів, у п'ятницю відбулося прощання з солдатом кулеметного взводу стрілецької роти Іваном Кушніруком, який загинув на Донеччині.

Він став на захист України у перші ж дні повномасштабного вторгнення – спершу вступив до лав ТРО, а згодом відправився на Схід. 5 червня, під час наступальних дій в районі населеного пункту Північне Донецької області, захисник пропав безвісти, а згодом з'ясувалося, що він загинув.

У загиблого захисника залишилася мама, сестра та брат, а також донька. І саме їм прихильники московської церкви кричали "Ганьба".