Єпископа УПЦ МП заскочили з оголеним юнаком: він подає на ЗМІ до суду за публікацію

Єпископ Івано-Франківський і Коломийський УПЦ МП Никита вирішив подати до суду на ЗМІ за публікацію інформації про інцидент з неповнолітнім юнаком з церковного хору. Він заперечує факт близькості з хлопцем.

Єпископ Никита під час пресконференції в Києво-Печерській Лаврі повторив свою версію подій. Мовляв, уранці всіх розбудили та сфотографували і жодної близькості у священнослужителя з неповнолітнім не було.

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Священнослужитель заявив про судовий позов

В УПЦ МП стверджують, що ЗМІ, які поширили інформацію про інцидент у Чернівцях, "антицерковні", а сама інформація – це наклеп. Єпископ каже, що рано-вранці почув як хтось нібито прикладом вибиває скло і вибіг подивитися, що відбувається. Слідом за ним вибіг і хорист. Потім, за словами Никити, співробітники СБУ змусили їх тримати руки над головою і почали фотографувати.

Єпископ каже, що ні він, ні митрополит Мелетій (очільник Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ МП), ні батьки хлопця не отримували жодних повідомлень про незаконні дії щодо неповнолітнього.

Никита також повідомив, що його адвокат вже звернувся із позовом проти видання "Лівий берег", яке одним із перших з посиланням на власні джерела повідомило, що під час обшуку в адміністрації єпархії правоохоронці заскочили секретаря Чернівецької єпархії УПЦ МП архімандрита Никиту в момент фізичної близькості з 17-річним хлопцем, який співає у церковному хорі. Однак єпископ не уточнив, чи позиватиметься до інших видань.

У коментарі "Детектору медіа" головний редактор LB.ua Олег Базар повідомив, що видання наразі не отримувало жодного офіційного повідомлення про суд чи вимоги позивача, а про сам позов редакція дізналася з пресконференції єпископа.

Секс-скандал в УПЦ МП

25 листопада тоді ще архимандрит Никита (в миру – Андрій Сторожук) потрапив у скандал. В ході обшуків на території Чернівецько-Буковинської єпархії, в якій він був секретарем, СБУ виявили його у спідній білизні з 17-річним хлопцем-хористом. Архимандрит заявив, що роздягнутися їх змусили працівники СБУ.

В ході обшуків також був виявлений російський паспорт у головного місцевого ієрарха, митрополита Чернівецького і Буковинського Мелетія. Також викрито листування керівників єпархії зі своїми московськими кураторами, в яких вони отримують "методички" щодо "особливостей" проведення церковних літургій після повномасштабного вторгнення.

На тлі скандалу УПЦ МП вирішила підвищити Никиту до єпископа та відправити очолювати Івано-Франківську та Коломийську єпархію замість митрополита Серафима, який втік до Росії.