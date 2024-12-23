Студпарламент інституту журналістики КНУ оголосив бойкот адміністрації після заяви Василенка

Викладач Навчально-наукового інституту журналістики КНУ Микита Василенко уже вдруге потрапив у скандал через свої сексистські висловлювання. Після цього студенти інституту оголосили бойкот адміністрації.

Відповідна заява з'явилася увечері 23 грудня. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на студентський парламент ННІ журналістики КНУ.

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Студенти вимагають звільнення професора Василенка

"У зв'язку з систематичними виступами викладача Інституту журналістики … Микити Кімовича Василенка на проросійських майданчиках, сексистськими висловлюваннями та просуванням російських наративів, Студентський парламент Навчально-наукового інституту журналістики оголошує бойкот адміністрації інституту", – йдеться у заяві студентів.

Бойкотувати керівництво інституту вони будуть до моменту звільнення професора Василенка.

Студпарламент відмовився від співпраці з адміністрацією та вимагає негайної реакції та "забезпечення захисту академічної спільноти від впливу осіб, які дискредитують журналістську професію та національні інтереси України".

Студенти наголосили, що "це мінімальні заходи", а якщо адміністрація й надалі ігноруватиме їх, то вони змушені будуть вдатися до "посилення дій".

"Закликаємо керівництво університету не затягувати з вирішенням цього питання та забезпечити дотримання державних цінностей, академічних стандартів і прав студентів", – додали у студпарламенті.

Нагадаємо, що Василенко зробив скандальну заяву, що іноземні миротворці "допоможуть виправити" демографічну ситуацію в Україні. Його висловлювання уже підхопила російська пропаганда.

Тим часом омбудсмен Лубінець підготував листи до МОН та університету, а також наголосив, що вважає за потрібне звернутися до СБУ.