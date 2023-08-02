Колишньому командиру військової частини повідомили про підозру: у чому його звинувачують

Правоохоронці повідомили екскомандиру військової частини про підозру у перевищенні службових повноважень.

Наразі підозрюваному вручили клопотання про обрання йому запобіжного заходу.

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У чому підозрюють екскомандира

За даними слідства, підозрюваний прийняв рішення, яке могло бути ухвалене лише Головнокомандувачем ЗСУ. Він видав наказ про відрядження чотирьох підлеглих йому військовослужбовців до Київської міської військової адміністрації.

За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону екскомандиру військової частини повідомлено про підозру у перевищенні військовою службовою особою службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України),

– мовиться в повідомленні.

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