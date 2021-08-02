Скандал з білоруською спортсменкою Тімановською: Польща видала їй гуманітарну візу
Джерело:твітер Марціна Пшидача
Через скандал з владою Білорусі легкоатлетка Христина Тімановська заявила, що боїться повертатись у країну. Польща надала їй гуманітарну візу.
Перед цим легкоатлетка з Білорусі попросила у Польщі політичного притулку. Про це повідомив заступник глави МЗС Польщі Марцін Пшидач.
До теми Чехія готова надати прихисток спортсменці Тимановській, яка боїться повертатись в Білорусь
Польща надала Тімановській гуманітарну візу
Марцін Пшидач написав, що білоруська спортсменка Тімановська вже спілкується з польськими дипломатами в Токіо.
Вона отримала гуманітарну візу. Польща зробить усе можливе, щоб допомогти їй продовжити спортивну кар'єру,
– заявив Пшидач.
Він додав, що країна виступає за солідарність. Перед тим стало відомо, що Тімановська написала заяву щодо надання їй політичного притулку в Польщі.
Скандал між Христиною Тімановською та владою Білорусі: коротко
- Білоруську легкоатлетку Христину Тімановську 1 серпня намагались насильно вивезти з Японії через те, що вона розкритикувала білоруське спортивне керівництво.
- Представники олімпійського комітету Білорусі силою змушували її повернутися в країну. У аеропорту Тімановська звернулась до поліції Японії. Правоохоронці країни взяли її під охорону.
- Згодом зі спортсменкою зустрівся представник Міжнародного олімпійського комітету. Він пообіцяв взяти під контроль ситуацію.
- Білоруська легкоатлетка Христина Тімановська провела ніч 2 липня в готелі Токіо. У Міжнародному олімпійському комітеті запевняють, що спортсменка перебуває під охороною влади Японії.