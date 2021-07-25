Обплювали і прогнали: жителі села на Волині накинулись на поліцейських – відео

У селі Запілля, що на Волині, трапився скандал між місцевими мешканцями та поліцією. Люди звинуватили поліцейських в тому, що вони були за кермом не пристебнуті паском безпеки.

Між поліцією та людьми почалась суперечка. Місцеві мешканці не добирали слів під час розмови про порушення поліції.

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Місцеві мешканці вигнали поліцію з села, бо ті були не пристебнуті

Інцидент трапився у селі Запілля, що у Ковельському районі та неподалік Любомля кілька тижнів тому.

Місцеві мешканці, які стояли біля магазину в селі помітили на дорозі поліцейську машину. За кермом та на передньому сидінні були працівники поліції. Люди почали звинувачувати їх в тому, що поліцейський за кермом був не пристебнутий паском безпеки.

Люди вимагали, щоб його колега склав на нього протокол про порушення правил дорожнього руху. Адже їх мають виконувати всі – правоохоронці не виняток.

Чого ти не пристебнутий? Нема такого!

– вигукував один з чоловіків.

Натомість на відео чутно, як інший голосно вимовив: "Тьху на тебе". Ймовірно, чоловік таки плюнув, а ще один – копнув ногою автомобіль поліції та вживав нецензурну лексику, пославши поліцейського.

Тоді одна з жінок почала кричати, щоб правоохоронці їхали з села. За кілька хвилин водій натиснув на газ й вони поїхали.

Мешканці села на Волині вигнали поліцейських, бо ті самі порушили правила: дивіться відео

(Обережно! Люди вживають нецензурну лексику)

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