Син скандального одеського воєнкома Євгена Борисова працює в СБУ

Начальник одеського ТЦК СП Євген Борисов потрапив у корупційний скандал. Родина керівника військкомату швидко розбагатіла під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Раніше повідомляли, що син Борисова працює в одеському управлінні Служби безпеки України. Тепер цю інформацію підтвердили й у самому відомстві.

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Чим займається син воєнкома в СБУ

У СБУ підтвердили, що Борисов-молодший дійсно є співробітником одеського управління. Він керує одним із підрозділів головного відділу захисту національної державності.

До компетенції очолюваного ним підрозділу не належить боротьба з корупцією,

– додають в СБУ.

Крім того, син скандального воєнкома має військове звання капітана.

Що відомо про скандал з Борисовим