Путін усе схвалив: як Кадиров створив серйозну проблему для диктатора

У Росії велика компанія Wildberries об'єдналася з іншою. Угоду курував відомий російський олігарх Сулейман Керімов. Втім чоловік, який мав 1% акцій у Wildberries, виявився незадоволеним і звернувся за допомогою до самого Рамзана Кадирова.

Насправді за всіма цими угодами стояв не Керімов, а путінський режим. Про це 24 Каналу розповів публіцист та громадський діяч Ростислав Мурзагулов, додавши, що кремлівські чиновники не можуть жити на одну зарплату, тому шукають можливості для заробітку.

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Чи можливий конфлікт між Путіним і Кадировим

Кожен путінський чиновник хоче заробляти хоча б 1 мільярд доларів у рік. Тому в ситуації з компанією Wildberries все сталося за звичним російським сценарієм. Спершу доля фірми ніколи не хвилювала, аж поки її власники не стали доларовими мільйонерами.

Після цього голова адміністрації Владіміра Путіна Антон Вайно, який пов'язаний з Керімовим, вирішив забрати все це собі.

Він пішов до Путіна, показав доповіді й взявся переконувати, що угода про поглинання компанії нібито буде вигідною для країни. Це було зроблено, а Путін усе схвалив,

– зауважив Ростислав Мурзагулов.

Тому коли в справу втрутився Кадиров, це стало певним викликом для російського диктатора. Тепер він перебуває у дуже складній ситуації, адже мусить поставити на місце Кадирова, який дуже грубо висловився про те, що сталося. Разом з тим він розуміє, що немає для ніяких можливостей, щоб різко говорити з чеченським лідером.

Інший варіант – сказати, що його глава адміністрації був неправий, але це похитне їхні стосунки. Адже чиновник такого високого рівня зрозуміє, що Путін не може приструнити Кадирова.

Почнеться дуже "цікава" ситуація, яка назрівала ще у 2022 році. Тоді багато хто переконував очільника Кремля, що війна поховає російську економіку, але рішення було іншим. Можливо, тепер ситуація з Wildberries покаже, що у Росії можуть "кинути" будь-кого,

– зауважив громадський діяч.

Все це може призвести до серйозного розладу. Варто згадати, як розпався Радянський Союз. Тоді всі зрозуміли, що немає ніякого сенсу щось робити, бо відсутня будь-яка перспектива. Те саме можна очікувати у Росії.