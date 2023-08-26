Скандал із закупівлями курток для ЗСУ: Радіна й Ткач відповіли Резнікову на пропозицію парі

Міністр оборони Олексій Резніков опинився у центрі скандалу через схему з закупівлею курток для ЗСУ. Він запропонував нардепці укласти парі, на що отримав відповідь.

Народна депутатка Анастасія Радіна відреагувала на пропозицію Резнікова й запропонувала власну угоду. Вона висунула міністру оборони нові умови для складання депутатського мандата, передає 24 Канал.

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Депутатка погодилася скласти мандат за певних умов

Днями Резніков запропонував укласти парі – якщо у Міноборони підтвердяться схеми з закупівлею курток для ЗСУ, то він йде у відставку. Він наголосив, що звинувачення вважає безпідставними, а тому, якщо ці "вкиди" не знайдуть підтвердження, то нардепка Радіна має скласти мандат. Чиновниця відреагувала на пропозицію Резнікова й заявила, що міністр мав би вирішувати інші питання, а не сперечатися з нардепами й журналістами.

Міністр країни, що воює, мав би зараз розбиратися зі своїми підлеглими. Мав би забезпечувати військових БпЛА. Мав би запускати агенцію тилових закупівель. Міністр мав би організовувати модернізацію літаків. Цей список можна продовжувати. Чого міністр точно не мав би робити – то втрачати час (за який українці платять життями) на боротьбу із журналістами (які вже допомогли зекономити 10 мільярдів гривень коштів для забезпечення армії),

– наголосила Радіна.

Натомість нардепка пропонує власні умови. Так, вона закликала Резнікова до 09:00 28 серпня спростувати 2 звинувачення у тому, що:

Міністерство оборони без тендеру купило куртки у турецької фірми-посередника. Як заявляє Радіна, одним із власників якої на момент договору з Міноборони був племінник народного депутата з оборонного комітету Касая. Нардепка стверджує, що його причетність до компанії "не спростовував навіть сам пан Касай.

Відомство сплатило за куртки утричі дорожче, ніж це вказано у документах турецької сторони.

Радіна наголосила – якщо Резніков офіційно не спростує ці звинувачення, то має піти у відставку. Натомість нардепка погоджується скласти мандат, але за умови, що уряд ухвалить закон про відновлення публічного декларування статків чиновників, у тому числі – військкомів та тих, хто відповідає за закупівлі для армії.

Парі – не на часі

Журналіст Михайло Ткач, якому Резніков також запропонував укласти парі, відреагував на пропозицію міністра. Він наголосив, що у Міноборони після публікації розслідувань так і не дали пояснень і не звітували відкрито щодо скандальних закупівель.

Ткач заявив, що не збирається нікуди йти, як те пропонує Резніков. Він пояснив, що виконуватиме свою роботу й надалі.

"Я піду лише тоді, коли останній внутрішній кат українського суспільства, який думає, що може безкарно використовувати владу суспільства у своїх приватних інтересах, заб'ється в кут. А наразі ідеї тих, хто перебуває на шляху до цього кута, мене не турбують. Бо це моя робота", – заявив він.

Разом з тим, журналіст відмовився від парі, адже вважає його не на часі. Ткач наголосив, що міністр оборони має унеможливити корупцію у відомстві й забезпечувати прозорі закупівлі, а не битися об заклад.

А парі міністр оборони країни у стані війни може собі дозволити лише непублічно і лише тоді, коли йому вистачить розуму перемогти ворога також за рахунок стратегічного планування, в тому числі закупівель зимової форми, засобів захисту і, що дуже важливо, дронів. Укладайте не парі, пане міністр. Укладайте договори про закупівлі по ринкових цінах і не з родичами "Слуг народу",

– відреагував на пропозицію парі журналіст.

Що відомо про скандал із закупівлями курток для ЗСУ