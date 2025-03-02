Радник Трампа розповів, що відбувалося у Білому домі після суперечки президентів

Під час візиту української делегації до США у Білому домі спалахнула суперечка між Володимиром Зеленським, Дональдом Трампом і Джей Ді Венсом. Після цього держсекретар та інші політики порадили американському президенту зупинити зустріч і вказати Зеленському на двері.

З такою заявою виступив радник США з національної безпеки Майк Волц в інтерв'ю Fox News журналісту Чарлі Гарту, передає 24 Канал.

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Волц розповів, що відбувалося у Білому домі відразу після сварки

Президент України 28 лютого прибув до Вашингтона на зустріч з Дональдом Трампом. Очікувалося, що за підсумками переговорів лідери підпишуть угоду щодо рідкісноземельних металів, однак в Овальному кабінеті спалахнула суперечка між лідерами.

Як стверджує радник Трампа з нацбезпеки Майк Волц, після того, як делегації вийшли з Овального кабінету, президент України буцімто продовжував сперечатися. Тоді держсекретар США Марко Рубіо заявив, що "час не на боці" українського президента та додав, що "американська допомога не є нескінченною".

Тоді, за словами Волца, Рубіо та інші посадовці порадили Трампу завершити розмову, а українському президенту сказали, що час покинути Білий дім.

У нас була зустріч після цієї суперечки й ми більш-менш одностайно порадили президенту, що після цієї образи в Овальному кабінеті, ми просто не бачимо, як це може рухатися вперед, що будь-яка подальша взаємодія з цього моменту буде лише просуванням назад. І це те, що ми сказали президенту Зеленському та його команді,

– заявив Волц.

Волц також відкинув тезу про те, що навмисно спровокували Володимира Зеленського та влаштували йому "словесну" засідку. Радник Трампа стверджує, що це "категорична неправда". За його словами, всі "прекрасно сиділи в Овальному кабінеті, чекаючи на підписання угоди". Волц вкотре наголосив, що ця угода б економічно зв'язала США та Україну, адже Америці потрібні мінерали, а Україні – інвестиції.

Крім того, Волц назвав Зеленського "неправильним президентом" для переговорів з Росією. За його словами, глава України був одягнений не як "людина, яка хоче зупинити бойові дії".

"І я повинен сказати вам, що це був неправильний підхід, неправильний час в історії й, безумовно, неправильний президент, який намагався зробити подібні речі", — підсумував сварку у Білому домі радник Трампа з нацбезпеки.