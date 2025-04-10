Зеленський того дня чесно розповів, що думав, – Єрмак про суперечку в Овальному кабінеті

Під час візиту Володимира Зеленського до США в Овальному кабінеті спалахнула сварка. Тоді президент України чесно розповів, що думав.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю керівника Офісу Президента Андрія Єрмака для італійської газети Corriere della Sera.

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Єрмак прокоментував сварку у Білому домі

Під час інтерв'ю журналісти поцікавилися, яку зараз позицію обіймають США та чи змінилося щось після сварки, яка сталася в Овальному кабінеті під час візиту Володимира Зеленського. Єрмак у відповідь висловив сподівання, що США залишаються на боці України. Про це зокрема свідчить і військова допомога, і розвідувальні дані, які передають американці.

Єрмак зауважив, що нині Україні складніше, порівняно з 2024 роком. Водночас керівник ОП наголосив, що США принципово залишаються на боці України.

Що стосується самої сварки, то, за словами Єрмака, того дня президент України сказав усе, що думав.

Зеленський чесно сказав американцям, що він думав того дня в Овальному кабінеті, і я думаю, що зрештою він досяг успіху,

– прокоментував Єрмак сварку в Овальному кабінеті.

В Офісі Президента впевнені, що у вирішальні моменти США будуть на боці України. Єрмак нагадав, що до початку повномасштабного вторгнення саме Дональд Трамп надав Україні Javelin, які відіграли важливу роль у відбитті атак у 2022 році. Крім того, Трамп також виступав проти російського газопроводу "Північний потік".

Разом з тим, Єрмак додав, що сьогодні Україна розуміє, що "потрібно зробити більше, аби поговорити з Трампом".