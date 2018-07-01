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Скандал в аеропорту "Київ": затримуються ще 5 авіарейсів

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В аеропорту "Київ" масово затримуються авіарейси
В аеропорту "Київ" масово затримуються авіарейси / Фото з вільних мереж

У столичному аеропорту "Київ" наразі затримуються близько 5 запланованих на виліт 30 червня і 1 липня авіарейсів. Зокрема, за даними табло аеропорту Жулян, станом на 13:00 у неділю затримані 3 рейси авіакомпанії Bravo.

Про це свідчить інформація довідки аеропорту "Київ".

24 канал повідомляв, що в аеропорту "Київ" 30 червня знову виникли проблеми з відправкою українських туристів на відпочинок. Усе через авіарейс до Єгипту, який переносили близько 10 разів.

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Також відомо, що рейс Bravo Airways до Афін затримується з 12:30 до 18:30;

Рейс до Аліканте затримується з 8:00 до 19:40;

Рейс до Анталії затриманий з 3:00 ранку до 0:00;

Рейс авіакомпанії Anda air в Даламан затримується до 21:10:

Затримується рейс у Батумі авіакомпанії SkyUP.

Окрім того, деякі рейси були здійснені з затримкою майже до 12 годин. Так, рейс BAY4425 авіакомпанії Bravo Airways у напрямку Київ – Даламан повинен був вирушити 1 липня о 00:05 проте був затриманий і новий час відправленні – 11:38.

Також не здійснено деякі авірейси, заплановані до вильоту на 30 червня.

"Можливо, ще є кілька рейсів, які не вилетіли вчора. Є рейси, що не на табло, для довідки, інформацію по них не надавали. За ними також є затримка", – розповіли в довідці.

Теги: Новини України Транспорт Новини Києва авіація Скандал
Джерело: 24 канал
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