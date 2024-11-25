МОЗ перевірить, чи обґрунтовані рішення МСЕК щодо інвалідності у 1700 посадовців

У Міністерстві охорони здоров'я створили міжвідомчу робочу групу, що перевірить обґрунтованість рішень медико-соціальних експертних комісій про інвалідність. Таку перевірку здійснять щодо 1700 посадовців.

Станом на кінець листопада сформували список з 1695 посадових осіб з понад 30 державних органів, передає 24 Канал з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.

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У яких посадовців перевірятимуть рішення

За даними МОЗ, серед відібраних справ, які підлягають перегляду, є 32% працівників органів податкової служби України, 26% працівників органів прокуратури та 17% працівників органів митної служби. А також 25% працівників інших державних органів.

Вони направлені для здійснення експертизи щодо обґрунтованості прийнятих щодо них рішень медико-соціальними експертними комісіями,

– кажуть у МОЗ.

Перелік посадовців, чиї справи підлягають перегляду, розширюється із поступовим надходженням інформації від представників правоохоронних органів.

Зазначимо, що до складу міжвідомчої робочої групи входять представники МОЗ України, Міністерства соціальної політики, МВС, Національного агентства з питань державної служби, ДБР, Національної поліції України та представники обласних і Київської міської військових адміністрацій.

Під час повномасштабного вторгнення траплялися різноманітні скандали з МСЕК. Апогеєм стала історія голови Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи. У жінки знайшли сотні тисяч доларів, елітні машини, десятки будинків та земельних ділянок.

Ймовірно Крупа не діяла самостійно. Наразі корупція у МСЕК є всеукраїнською глобальною проблемою.

18 листопада Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який удосконалює роботу МСЕК. Зокрема він передбачає можливість онлайн-участі осіб на засіданнях МСЕК, що зменшить витрати коштів та часу для пацієнтів. Сам проєкт закону ухвалили ще 29 жовтня.

Натомість Верховна Рада підтримала закон про ліквідацію МСЕК. Згодом їхні функції виконуватимуть експертні комісії, що формуватимуться в кластерних та надкластерних закладах охорони здоров'я.