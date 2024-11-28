Чи вплине ліквідація МСЕК на отримання відстрочки від призову

Деякі громадяни можуть отримати відстрочку від мобілізації. Проте внаслідок ліквідації медико-соціальних експертних комісій передбачаються зміни щодо процесу їх отримання.

Цього тижня в Україні перше читання пройшов законопроєкт, який передбачає ліквідацію МСЕК, передає 24 Канал.

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Хто виконуватиме функції МСЕК

Функції МСЕК перейдуть до експертних комісій при кластерних та надкластерних лікарнях. Окрім цього, внесуть зміни до закону про мобілізацію та замінять поняття "висновок МСЕК" на "висновок експертної команди щодо оцінки повсякденного функціонування особистості".

Такий висновок буде необхідний, щоб встановити право на відстрочку від мобілізації за наявності хворої дружини або чоловіка, дитини, своїх батьків або батьків дружини / чоловіка. А також члена сім'ї другого ступеня спорідненості з першою чи другою групою інвалідності.

Водночас нові експертні команди не можуть встановлювати потребу постійного догляду за особою. Вони зобов'язані протягом семи днів повідомити ТЦК про призовників, військовозобов'язаних та резервістів, які визнані особами з інвалідністю, про зміну групи.

Як відбуватиметься отримання відстрочок за новим законом

Якщо закон пройде друге читання і його підпише президент Зеленський, він набуде чинності з 1 січня 2025 року.

Люди з інвалідністю без терміну повторного огляду будуть проходити оцінку за власним бажанням або за рішенням суду. Особам, які не змогли прийти вчасно, продовжать термін інвалідності до оцінки. Проте не більше, ніж до закінчення 6-місячного терміну з дня створення експертних команд за місцем проживання чи перебування військовозобов'язаного.

До експертних команд увійдуть спеціалісти, що відповідають кваліфікаційним вимогам МОЗ та здійснюють медичну практику.