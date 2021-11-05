Скандальна блогерка "Тішина" заявила, що повернулася в "с**ану Юкрейн"

Скандальна київська блогерка ttiisshhiinnaa (справжнє ім'я – Марія Семенова) "анонсувала" своє повернення до України. Влітку вона переїхала до Росії.

Своє повернення скандальна блогерка відсвяткувала з подругою з коктейлем у руках та словами про те, що вона повертається у "с**ну Юкрейн".

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Блогерка видалила відео

Марія Семенова, більш відома як ttiisshhiinnaa, увечері 4 листопада на своїй сторінці в інстаграмі заявила про те, що повернулася в Україну, з якої переїхала до Росії у червні 2021 року. Однак свою батьківщину блогерка назвала "с**аною Юкрейн".

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Через декілька годин після публікації відео зникло зі списку розповідей блогерки на її сторінці. Найімовірніше вона видалила його.

Чим відома Марія Семенова

Ще у 2020 році блогерка у прямому ефірі в Інстаграмі нібито хотіла покінчити життя самогубством. Тоді про неї заговорили вперше.

У березні 2021 року Семенова вирішила нагадати про себе та опублікувала відео, на якому вона стріляє з пістолета на заправці.

Пізніше дівчина розгромила орендовану квартиру, бо її нібито попросили з'їхати раніше. Опісля того дівчина заявила про свій переїзд до Росії.

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